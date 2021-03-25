Çiğköfte silah mıdır? İşte savcılığın talebi…

Afyonkarahisar’da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesi ile garson genci darp eden tutuksuz sanığın, fırlattığı çiğ köftenin silah sayılmasını isteyen savcı, şüphelinin ‘silahla kasten yaralama, tehdit ve hakaret’ suçlaması ile yargılanmasını istedi.

Olay, geçtiğimiz Mart ayında İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Çiğ köfteci dükkanına gelen Gurur Ş. isimli şahıs, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Yılmaz Koç’u yumruklayarak darp etmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan Gurur Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şahıs hakkında ‘silahla kasten yaralama, tehdit ve hakaret’ suçlaması ile hazırlanan ve şüphelinin 2 yıl hapsinin istendiği iddianame 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

“Çiğ köfte dürümünün ebadı, sertliği ve atılan mesafenin yakınlığı ile silah sayılmalı”

Hazırlanan iddianamede dikkat çeken konu ise Gurur Ş.’nin olay esnasında Koç’un yüzüne fırlattığı çiğ köfte dürümünün silah sayılması oldu.

İddianamede “Çiğ köfte dürümünün ebadı, sertliği ve atılan mesafenin yakınlığı ile müştekinin yüzüne isabet etmesi, sonrasında şüphelinin öfkesine hakim olamayarak tekme ve tokatla eylemine devam etmesi nedeniyle kastının yoğunluğu göz önüne alındığında, yüze fırlatılan çiğ köfte dürümünün saldırıda kullanılmaya ve yaralamaya elverişli silahtan sayılması gerekmektedir” ifadeleri dikkatlerden kaçmadı.

Savcılık şahsa takdir indirimi uygulanmasını istemedi!

Savcılık hazırladığı iddianamede Koç’un yüzüne fırlatılan çiğ köfte dürümünün Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ilgili maddesi gereğince silah olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulandı.

Savcılığın şahıs hakkında “Olay neticesinde oluşan toplumsal tepkiye rağmen, şüphelinin yapmış olduğu sosyal medya paylaşımlarıyla işlediği suçu haklı göstermeye çalışması, tutum ve davranışları nedeniyle kardeşi tarafından 1 Mart 2021’de ilk olayın meydana geldiği iş yerine aynı neviden saldırı olmuştur. Olay nedeniyle pişmanlık duymadığı ve suça meyilli kişiliğinin bulunduğu, bu durumun bundan sonraki süreçte devam edebileceğinin mahkemece gözetilerek, şüpheli hakkında takdiri indirim nedenlerinin uygulanmaması gerektiği anlaşılıyor” ifadesine yer verildi.

Öte yandan, genci darp eden Gurur Ş.’nin tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakıldığı da öğrenildi.

(İHA)