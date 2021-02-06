Çiftçilere saldıran 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Çiftçilere saldıran 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören kahraman komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi” denildi.

(DHA)

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