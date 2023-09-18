Ciddiye alan olura bırakan

İşini ciddiye alacaksın. Skoru belirleyen tek fark bu: Ciddiyet.

Masuaku varken Onur riskine girmeyeceksin. Fizik olarak aklının çok gerisindeki Rebic ve ‘hazır değilim’ diye bağıran Cenk’e güvenmeyeceksin. Garantiyi yapacağın vuruş yerine varyete peşine düşmeyeceksin, ön direğe adam dikeceksin; milli takım nasılsa kalecisi Mert de öyle: Vasat. Futbolun ‘abece’sinde boğulan Beşiktaş oldu, dirilen ise Trabzonspor. Bjelica’nın sert adam adama savunması, Güneş’in kontrol futbolunu üstün geldi. Günümüzde top kontrolü, inanın skorda en az belirleyici.

Türk futbolunda fizikli santrfor her zaman iş yapar, Onuachu da yaptı; yapacak belli. Teknik direktör değiliz ama eksikleri, gedikleri, işe yaramayanları görüyoruz.

İlk yarıda değişiklik yapmak yasak mı? Olmadığını gör. 30’da vur neşteri. Hem ikinciyi yeme hem takımını şokla. Yapmazsan işte Trabzon 2-0’ı bulur, fişi çeker. İkinci yarı girecekler belli çıkacaklar belli, Güneş de öyle yaptı ama neden ilk yarı değil? Olura bırakırsan işte böyle olur.

Mendy ile Onana’nın bonservisleri aynı, biri ezip geçiyor diğeri izliyor ilginç değil mi?

Dolu tribünler Trabzonspor’u ileri, rakibi geri itiyor. Taraftarın maçlara gitmeme sebebin her ne ise yeniden düşünsünler. Takımları onlarla güzel.