CHP’nin İkinci Yüzyıl manifestosu

İktidar destekçileri ille de:

“Bizim Reis ne istiyorsa siz de öyle olmak zorundasınız” dayatmasıyla devam ediyorlar…

★

Dün…

CHP yönetimi…

Cumhuriyet tarihimizin:

En etkin…

En akılcı…

En verimli…

Ve…

Daha pek çok olumlu yönleri olan…

Bir tür…

İktidar programı açıkladı…

★

Kemal Kılıçdaroğlu…

Bu programı hazırlayan kadrolar için mealen:

“Dünyanın, konularında saygın uzmanlarıyla birlikte hazırladığımız bu program” gibi bir şeyler söyledi…

★

Gelin görün ki…

Haset iktidar yandaşları…

Bu söylemi şöyle eleştirdiler:

“Yani ülkeyi el birliği ile batıracağız demek istiyor…”.

★

İşte bu kafa…

“İlle de sen benim istediğim gibi olacaksın” diye direten…

Hukuk ve demokrasi ahlâkından yoksun…

Kafatasçı…

Kökten İslâmcı kafadır…

★

Çünkü…

İtirazları programa değil…

İsyanları:

Programa katkıda bulunan…

Uluslararası çapta saygınlıkları olan:

İktisat Profesörü Daron Acemoğlu…

Ve…

Amerikalı ekonomik ve sosyal kuramcı Jeremy Rifkin’e…

★

Neden?..

Bu iki saygıdeğer bilim insanının:

Türk ve Müslüman olmayışlarına…

Bütün mesele

Bana:

“Ülkenin, Türk ve Müslüman olmayan Kennedy gibi bir politikacı tarafından mı, yoksa Türk Müslümanı beşli çeteden biri tarafından mı yönetilmesini istersin” diye sorulursa…

Hiç düşünmeden:

Önüne gelene savaş açmak için…

Önüne gelenle kavga çıkarmak yerine:

“Savaş insanlığa son vermeden, insanlık savaşa son vermelidir” diyen:

“Kennedy” cevabını veririm…

★

Çünkü…

Bilirim ki:

Kennedy karakterinde bir politikacı:

Çalmaz…

Çaldırmaz…

★

Önüne gelenle kavga etmez…

Rakiplerini:

Aşağılamaz…

★

Ülkemizde…

Türk Müslüman olan ya da olmayan…

Ama…

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan:

On binlerce Kennedy var…

★

Bütün mesele…

Halkımızı:

Karizmayı değil…

Kariyeri seçmeleri gerektiğine:

İkna etmek…

Yoksa çok utanırız

Canlarım…

Bu ülke parlamentosundan:

Mıgırdıç Şellefyan gibi…

DP’li Ermeni milletvekili de geçti…

Markar Eseyan gibi…

AKP’li bir Ermeni bir milletvekili de geçti…

★

Şellefyan:

Hırsızlığın…

Eseyan ise:

Temiz ahlâkın:

Örneğiydi…

★

Hırsız bir Ermeni gazetecimiz var mıydı?..

Bilmiyorum…

Ama…

★

Kafatasçı ve kökten İslamcı bir katil tarafından öldürüldüğünde…

Yüzükoyun yattığı yerde:

Ayakkabısının tabanı yırtık bir Ermeni gazetecimiz vardı:

Adı:

Hrant Dink idi…

★

Demek istemem o ki…

Halkları:

Din…

Irk…

Mezhep…

Tarikat…

Üzerinden değil…

★

Hukuk ahlâkı…

İnsan haklarına saygı…

Savaş karşıtlığı üzerinden değerlendirelim…

★

Aksi halde…

Türk Müslümanı olduğumuz için:

Çok utanırız…

Çok…

Hangi radikal

Martin Luther King’in “Sevginin Gücü” isimli eserinin önsözünü…

Eşi, Coretta Scott King yazdı…

Ve önsözün bir yerinde:

Şöyle dedi:

★

“Siz olmanız gerektiği gibi olmazsanız, ben de olmam gerektiği gibi olmam…

Ben olmam gerektiği gibi olmazsam, siz de olmanız gerektiği gibi olmazsınız…”.

★

Canlarım…

Aslında bu talep…

Demokrasinin en kısa…

En etkili tanımı olan:

Tahammülü anlatıyor…

★

Tahammül nedir?..

“Siz benim inancıma, düşüncelerime, giyimime, yaşam tarzıma karışmayın… Ben de sizin inancınıza, düşüncelerinize, giyiminize ve yaşam tarzınıza karışmayayım” diyebilmek…

Ve bu ilkeye:

Uyabilmektir…

★

Lütfen…

Radikal tahammülsüzlerden değil…

İlle de radikal olacaksanız:

Radikal:

Tahammüllülerden olun…

Tercih ederim

Canlarım…

Türk ve Müslüman olmayan:

Jeremy Rifkin…

Daron Acemoğlu…

Merhum AKP eski Milletvekili Markar Eseyan…

HDP Milletvekili Garo Paylan…

İle…

Vahşi bir kafatasçı…

Ve Türk Müslümanı katil tarafından katledilen Hrant Dink’i…

Bin tane (Evet “tane”):

Zafer Çağlayan’a…

Egemen Bağış’a…

Muammer Güler’e…

Ruhsar Pekcan’a…

Ve…

Zehra Taşkesenlioğlu’na:

Tercih ederim…

★

“Neden?” diye sormayın…

Çünkü…

Gerekçemi:

10 yaşındaki çocuklar bile biliyor…

Uzlaşma mı hırlaşma mı

Siz benden…

Sizin istediğiniz biri gibi olmamı isterseniz…

Ben de sizden…

Benim istediğim biri gibi olmanızı isterim…

★

Eğer siz:

“Ben güçlüyüm…

Seçimleri ben kazandım…

Sen olman gereken gibi değil…

Benim olmanı istediğim gibi olmazsan…

Sana hayat hakkı tanımam…

Sana hizmet getirmem…

Seni devlette istihdam etmem” derseniz…

Orada uzlaşma değil…

Hırlaşma olur…

★

Eğer…

Bu dayatma…

Uluslararası ilişkilerde ise…

O zaman da:

Savaş olur…

★

Doğrusu:

İkimizin de olmamız gerektiği gibi olmaktır…

Yani:

Karşılıklı tahammül etmektir…

Benim dediğim bu değil

İki boş gezenin boş kalfası kasaba meydanında avare avare dolaşırken bir kalabalığa rastlamış…

Merakla kalabalığın neden toplandığını anlamaya çalışırken…

Bir güvercin, iki arkadaştan birinin üzerinde kanat çırparak:

Kafasına konmuş…

Kakasını yapıp uçmuş gitmiş…

Herkes, iki arkadaşın başına üşüşmüş…

“Sen padişahımız olacaksın” demiş…

Kafasına kuşun kaka yaptığı adam şaşırmış.

“Yahu ben nasıl padişah olurum, cahilin tekiyim” demiş…

Ama…

Dinlememişler…

Adam padişahlığı kabul etmiş…

Arkadaşını da baş vezir yapmış…

Ve canlarım…

★

Tahta geçer geçmez başlamış zulme…

Tipini beğenmediğinin boynunu vurmaya…

Ve…

Acayip yüksek vergiler koymaya…

Baş vezir yaptığı arkadaşı:

“Ya arkadaş sen ne yapıyosun?.. Halkı çileden çıkartıp isyan ettireceksin…” demiş.

Gülmüş; kafasına güvercin kaka yaptığı için padişah olan adam:

“Güvercin uçurup, kafasına sıçan kişiyi padişah seçen halka bu yaptıklarım az bile…”.

★

Amman ha!..

Benim sözünü ettiğim:

“Tahammül…”.

Bu tahammül değil:

Bilesiniz…

Günün garabeti

Tahammül ya da hoşgörü

Yıllardır…

Demokrasinin:

Hoşgörüden önce…

Tahammül rejimi olduğunu anlatmaya çalışıyorum…

★

Hoşgörüde:

Biraz üstten bakmak vardır…

Biraz:

Kibir vardır…

★

Tahammül ise:

Özveridir…

Fedakârlıktır…

★

Hoşgörüyü…

Sizden daha güçlü olandan:

İstersiniz…

★

Tahammülü ise:

Hem kendinizden istersiniz…

Hem de:

Karşınızdakinden…

Günün Tweeti

Aras #StopWar

@aras_erat

Asgari ücretin yıllar içinde dolar bazında hikayesi

2012: 391 dolar

2013: 407 dolar

2014: 387 dolar

2015: 349 dolar

2016: 430 dolar

2017: 385 dolar

2018: 333 dolar

2019: 356 dolar

2020: 332 dolar

2021: 318 dolar

2022: 287 dolar

Uçuyoruz…

#AsgarideYaşamYok