CHP’li vekil partisinden istifa etti
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CHP’li vekil partisinden istifa etti

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sancar istifa haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

CHP’den bir istifa haberi daha geldi. 30 Ocak’ta Muharrem İnce’nin kuracağı partiye katılacakları ifade edilen edilen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel‘in istifa etmişti.

Üç milletvekilinin ardından Denizli Milletvekili Teoman Sancar da partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sancar, “Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: SÖZCÜ

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