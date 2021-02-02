CHP’deki istifalara İYİ Parti nasıl bakıyor?..

CHP’nin daha çok karışması için milletvekillerinin istifasına gerek var mı?..

Banan sorarsanız hiç ama hiç yok… Her şey süt liman gitse, ortalık güllük gülistanlık olsa CHP’de mutlaka bir şeyler bulunur ve ortalık karışır. Özel bir çabaya gerek olduğunu hiç düşünmüyorum!..

Hafta sonunun iç siyaset gündemine, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel’in CHP’den istifaları damgasını vurdu. Belli ki Muharrem İnce’nin kuracağı partiye gidiyorlar. Aradıklarını CHP’de bulamamış olabilirler. Saygı duymak gerekir. Ancak bu eleştirilmeyeceği manasına gelmiyor. Eleştirirken de buna CHP’nin her zamanki hallerinden biri diye bakmanın da doğru olmadığını düşünüyorum.

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Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel’in istifaları CHP’de büyük tartışmalara sebep olurken parti içinde çokça “saray operasyonu” yorumları yapıldı. Bu istifaların saray tarafından organize edildiğine dair CHP’li yöneticilerin elinde belge, somut bilgi var mı? Bilemiyorum… Ancak süregelen iç siyasi gelişmelerin ayak izlerini dikkatle takip edersek, ateş olmayan yerden duman çıkmayacağı çok net. Ayrıca zamanlama da çok manidar!.. Gittikçe sıkışan Cumhur ittifakı… Sertliği gittikçe artan saray ve küçük ortaklarının salvoları… Cumhur ittifakına yeni kan bulmak için arayışlar, ziyaretler… Muhaliflerin kafasından hiç inmeyen sopalar… Kutuplaştırma ve karalama siyasetinin en acımasız örnekleri… Yargısız infazlar…

Hedef hep aynı… Millet İttifakı’nın ne yapıp edilip parçalanması. İYİ Parti’yi HDP ile yapıştırıp Millet İttifakı’nın bozulması senaryosu tutmadı… FETÖ’cü algısı denendi; o da olmadı… Anketlere bir daha bir daha bakıldı… İYİ Parti’yi besleyen ana damarlardan biri CHP tabanındaki Atatürkçü, milliyetçi taban. Ve o taban güçlü bir şekilde Millet İttifakı ve İYİ Parti’nin arkasında duruyor. O zaman ne yapmalı?.. Senaryolarda önemli rötuşlara gidildi. Damarı kesmenin farklı yollarına girildi. O yüzden, “Atatürkçü, milliyetçi kimliği” ile ön plana çıkan 3 milletvekilinin istifası sadece CHP’nin sorunu değil!..

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İYİ Parti’nin CHP’deki istifalara nasıl baktığını, nasıl yorumlandığını merak ettim. Resmi beyanat olarak sorarsanız, “CHP’nin iç işi. Bizim yorum yapmamız doğru olmaz” cevabını veriyorlar. Ancak, teybi kapattığınızda nabzın faklı attığını çok kolay gözlemleyebiliyorsunuz. İYİ Parti’deki havada CHP ile benzer. Milletvekillerinin istifalarının “saray operasyonu” olduğu kanısı hakim. Görüştüğüm İYİ Partili kaynaklar, önce CHP’li 3 milletvekilinin kamuoyuna yansıyan istifa gerekçelerinin en önemlisine dikkat çekiyorlar. Neydi o?..

-“CHP, HDP ile arasına mesafe koymalı.”

Sonra kendi başlarından geçen “istifa operasyonlarını” hatırlatıyorlar. Balıkkesir Milletvekili İsmail Ok’un istifasını ve gerekçesini… Manisa Milletvekili Tamer Akkal’ın istifasını (AKP’ye geçti) ve gerekçesini… Erzurum il başkanı İbrahim Dumlu’nun istifasını ve gerekçesini… Benzerliklere ve daha ötesine işaret ediyorlar. İYİ Partili bu eski 3 ismin kamuoyuna yansıyan açıklamalarından istifa gerekçelerini hatırlayalım;

İsmail Ok;

“Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP’li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisinde de PKK’lı Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret etmiştir. Dahası, başkan eşleri ve ihanet sürecinin akil adamlarından Kadir İnanır ile birlikte PKK sevicisi Demirtaş’ın yazdığı kitaptan sergilenen tiyatroyu seyretmeye gitmişlerdir. Bütün bunlar artık ortağımız CHP’nin HDP ile adı konulmamış bir ortaklık yaptığının meydana dökülmesidir. “

Tamer Akkal;

“Manisa’da HDP’nin yüksek oranda oy aldığı Gölmarmara, Saruhanlı, Turgutlu gibi ilçelerde bu partinin aday çıkarmaması karşılığında kendilerine meclis üyeliği sözü verildiğini kesin olarak öğrenip bildirmeme rağmen buna kayıtsız kalınmıştır.”

İbrahim Dumlu;

“Değil işbirliği, uzlaşı ya da uyum, HDP ile aynı istikamete bakıyor olmak bile bizim ve bizim gibiler için büyük bir zuldür ve töreden uzaklaşmakla eş değerdir.”

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İYİ Partili kaynaklar, iki partideki istifa gerekçelerindeki “HDP benzerliklerinin” altını çiziyor. “Sanki ezberletilmiş. Görev verilmiş. Hep aynı gerekçeler” diyorlar. İstifaların zamanlamasına ve seçimlerin ardından geçen süreye dikkat çekerek, “HDP ile ittifak söz konusuysa yeni mi anlamışlar” diye soruyorlar. “Ergenekon” dan hapis yatan eski teğmen Mehmet Ali Çelebi’ye özel bir parantez açıyorlar Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çelebiye verdiği desteği, Hasdal cezaevinde yattığı sırada nikah şahitliği yaptığını hatırlatarak, “vefasızlık” diyorlar. İYİ Parti’de, son tahlilde tüm istifalar bir potada toparlanıp, “Saray cephesi muhalefeti parçalayıp kendi cephesini pekiştirip bütünleştirmenin çabası içinde” yorumları yapılıyor.

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Not: Bugün yine mahkemede yine duruşma salonunda olacağım. O yüzden, yarına yazı yetiştirememem yüksek ihtimal. Affınıza sığınırım…

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Ulu Tanrı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.