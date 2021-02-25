Geçen gün telefonuma bir mesaj geldi…

Şahane bir hikaye ile “kıssadan hisse” bölümlerinden oluşuyor, bayıldım!.. Önce hikayeyi paylaşayım:

“Ceviz kurdu… Bir tür tırtıl… Gireceği kadar bir delik açıp cevizin içine girer… Cevizin içi insan beynine benzer, başlar yemeye…

–Buraya kadar normal!..

Yedikçe şişmanlar, karnı büyür… Yeteri kadar yükünü tutup doyunca gitmek ister, ama girdiği delikten çıkamaz!.. Daha da kötü olanı; içi yenilince, ceviz de kurumuş ve sertleşmiştir, deliği genişletmek de artık olanaksızdır!.. Kurtçuğun delikten geçip dışarı çıkabilmek için tek çaresi vardır:

–Zayıflamayı beklemek!..

Aç kaldıkça zayıflar, sonunda eski cılız haline döner… Ve bir gün dışarı çıkar… Çıkar ama mevsim bitmiş, ortada aç ve cılız bir kurtçuk kalmıştır…

–Bir de içsiz ceviz!..”

Hikaye böyle… Pekii, hani bunun “kıssadan hissesi” diye soracaksınız tabii… Asıl bayıldığım, asıl ders alınması gereken bölüm de o zaten…

–Artık, güler misiniz yoksa ağlar mısınız bilemem!..

Semizleşenler sayesinde içi boşalan ülke!..

“Aynen böyle oldu…

Yalanla, dolanla insanların beynine girdiler… Onlar semizleşip zenginleşirken, ülkenin içi boşaldı… Tam 35 bin malvarlığı yok edildi; içinde fabrikalar, limanlar, tersaneler, santraller de vardı, çocukların oynadığı parklar da…

Tarihinde ilk kez, dünyanın üç büyük kredi derecelendirme kurumu (Moddy’s, S&P, Fitch) aynı zamanda kredi notunu düşürüp, ülkeyi “riskli ülke” ilan ettiler… 30 uluslararası dev yatırımcı ülkeyi terk etti… Sokaklarında eşkıyaların dolaştığı, yargısız infazların yapıldığı, hukukun olmadığı, bebeklerin bile hapishanelere kapatıldığı, insani duyguların yitirildiği, toplumun birbirine düşman kamplara bölündüğü, kan-revan, ilkel bir ülkeye döndü o güzelim ülke…

İnsanlar devletten korkmaya başladılar… Ve dünya böyle bir ülkeyi dışladı… AB hayali bitti, ABD dahi Arap ülkeleri arasına sokup terörist muamelesi çekti… En dost ülkeleri iktidarın adamlarını sınır dışı etti… Sonuçta; içi boşaltılmış, dünyada dostu kalmamış, istenmeyen, kovulan, itibarsız bir memleket kaldı ortada!..

İşte; demokrasi ile girip, devleti yiyip, beyinleri kemirdikçe zenginleşip güçlenenler, şimdi girdikleri delikten çıkamıyorlar!.. Dünyanın gözünde iyice küçülüp, beş paralık bir diktatörlükle işin içinden çıkmak için çırpınıyorlar…

–İşte bu, ceviz kurdunun hikayesidir!..”

Bu da hikayenin “kıssadan hissesi!” Bence defalarca okumak, sonra da kesip aynanın köşesine iliştirmek lazım; lazım olduğunda ya da her aynaya baktığınızda gözünüze ilişmesi için…

–Israr etmeyin söylemem; o ülkeyi bulmak da sizin muhayyilenize kalsın artık!..

Yakın geçmişten yaşadığımız günlere uzanan öğretici bir öykü! Bir kez daha hatırlatmak istedim… Öğretici, çünkü hiç kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağını anlatıyor! O zaman da ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor.

–Herkes, yaptığının bedelini öder!..