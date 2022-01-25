Memduh Bayraktaroğlu
25 Ocak 2022

Cevabı bilinmeyen sorular ve Bay Nebati…

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Maliye ve Hazine Bakanı, önümüzdeki günlerde bazı şirketlerin piyasaya…

20 milyar dolar satacaklarını açıkladı…

O halde Bay Nebati?..

Şu soruların cevaplarını da verseydin:

İyi olurdu hani…

20 milyar dolar dövizi:

Kaç şirket satacak?..

Üç mü?..

Beş mi?..

On beş mi?..

Elli beş mi?..

20 milyar dolar nasıl satılacak?..

Kaç saatte satılacak?..

Ya da:

Kaç günde satılacak?…

Ya da:

Kaç haftada satılacak…

Veya:

Kaç ayda satılacak?..

20 milyar doları:

Kim ya da kimler:

Kaç liradan alacak?..

İlk satın alanlar kaybedecekse (Ki senin hesaba göre kaybedecek…).

Sona kalanlar da dona kalmayacağına göre…

En ucuz doları:

Sona kalanlar mı alacak?…

Meselâ…

O iş adamları 20 milyar doları aralarında toplayıp bir arkadaşlarına teslim edecek…

O arkadaş da MB ile pazarlık yapıp doları (Mesela) 18 liradan mı satacak?..

“Yok artık daha neler” deme Nebati…

Biz kırk kişi:

Biliriz birbirimizi…

Yoksa:

9 liradan mı?

9 liradan satmazlar be Nebati…

Çünkü…

Türk iş insanı:

Kurnazdır…

Kül yutmaz…

Devlete hiç acımaz…

Ama…

Öküz gelecek yerden de:

Tavşanı esirgemez…

Ha, Nebati?..

De bakayım…

Bu 20 (ya da 10) milyar doları kaç şirket, hangi şartlarda satacak?..

NEBATİ YİNE SUÇ İŞLEDİ…

Bir Maliye ve Hazine Bakanı’nın:

“Arkadaşlarım, bazı şirketlerin önümüzdeki günlerde 20 milyar dolar döviz satacaklarını söylüyorlar ama benim tahminim o kadar olmasa da en az 10 milyar dolar…” şeklinde açıklama yapması suçtur…

Hemen soruşturulma açılması gerekir…

Çünkü…

Bu açıklama:

Manipülasyondur…

Manipülasyon, Ticaret Kanunumuza göre:

Ağır cezalık suçtur…

YERE İN ARTIK NEBATİ…

İlahi Nebati…

İn artık şu bulutlardan…

Ayaklarını yere bas…

Sadece iş insanlarını değil…

Sadece yandaş ekonomistleri de değil…

Açlık sınırıyla yoksulluk sınırında yaşayan…

Yaklaşık 50 milyon yurttaşını da dinle…

Emekçiyi dinle…

Emekliyi dinle…

Memuru dinle…

Tarım üreticisini dinle…

O ACIYI BİZZAT YAŞIYORUM…

Sinemamızın en güzel üç kadınından birini:

Kaybettik…

Allah:

Fatma’dan aldığı ömrü…

Türkan ve Filiz’e versin…

Âmin…

Fatma Girik

Fatma’nın acı haberinden sadece 10 saat kadar önce

Liseli yıllarımda bir süre aynı sahneyi paylaştığım

Sevgili arkadaşım

Heyecanlı ve tutkulu bir görev sevdalısı Aziz’in (Sunal) vefatını öğrendim…

Türkan Şoray

Hayat işte böyle…

Ne doğduğunu fark edersin…

Ne öldüğünü…

Böyle durumlarda:

Epikür’e sığınıyorum…

“Ben varken ölüm yok…

Ölüm geldiğinde ben yokum…”.

Ama…

Sevdiğimse ölen

Ve…

Geldiğinde ölüm:

O yok…

Ben varım…

Filiz Akın

Bu ise…

Kendi ölümümden:

Daha acı…

Çünkü…

O acıyı…

Bizzat yaşıyorum…

“OLMAZ” DEMEYİN LÜTFEN…

Piyasaya (ya da Merkez Bankası’na veya bankalara) 20 milyar dolar satılacağını…

Bizzat ilgili bakandan duyanlar…

Ne yapar?..

Ellerindeki üç-beş bin doları acilen satmaya kalkar…

Peki…

Yüz binler ya da milyonlarca doları olanlar ne yapar?..

Onlar ise pusuya yatıp bekler:

En düşük fiyattan (Ki belli oldu: 9.5):

Yeniden satın alır…

Bakanın manipülasyonu neticesinde:

Büyük para sahipleri büyük para kazanırken…

Küçük para sahipleri yine perişan olur…

GÜNÜN BİLİNMEYENİ…

Nebati’nin davetlilerinden olan bir ekonomi gazetecisi:

“İthalat için opsiyon kullanımını düşünür müsünüz?..” diye sormuş…

İlk kez duyduğu bu kelime üzerine Nebati, yardımcılarından birine dönerek:

“Opsiyon diye bir şey varmış, bakalım ona…” demiş…

Güldüm, güldüm, güldüm…

Sıradan bir kişinin opsiyonun…

Ya da Cumhurbaşkanı’nın opsiyonu bilmemesini anlarım…

Ama…

Maliye ve Hazine Bakanı’nın bilmemesini aklım almaz…

Kabul edemem…

Neyse…

Bundan sonra arkadaşın lakabı:

“Opsiyon” olsun…

İyi mi?…

DÜNÜN TİVİTİ…

Bilgin Gökberk

@bilgegokberk

#Ekremİmamoğlu’nun  ‘tiyatro’ benzetmesine anında  tepki veren, artistlik yapan oyuncu tayfasının  #SezenAksu’nun  ‘dilinin kopartılması’ konusunda anında arazi olmasına hiç şaşırmadık!

Bu modelleri iyi tanıyoruz!

#GencoErkal’a sevgiler saygılar tabii!

Yazarlar
Cevabı bilinmeyen sorular ve Bay Nebati…
Memduh Bayraktaroğlu