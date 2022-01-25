Cevabı bilinmeyen sorular ve Bay Nebati…
Maliye ve Hazine Bakanı, önümüzdeki günlerde bazı şirketlerin piyasaya…
20 milyar dolar satacaklarını açıkladı…
O halde Bay Nebati?..
Şu soruların cevaplarını da verseydin:
İyi olurdu hani…
★
20 milyar dolar dövizi:
Kaç şirket satacak?..
Üç mü?..
Beş mi?..
On beş mi?..
Elli beş mi?..
★
20 milyar dolar nasıl satılacak?..
Kaç saatte satılacak?..
Ya da:
Kaç günde satılacak?…
Ya da:
Kaç haftada satılacak…
Veya:
Kaç ayda satılacak?..
★
20 milyar doları:
Kim ya da kimler:
Kaç liradan alacak?..
★
İlk satın alanlar kaybedecekse (Ki senin hesaba göre kaybedecek…).
Sona kalanlar da dona kalmayacağına göre…
En ucuz doları:
Sona kalanlar mı alacak?…
★
Meselâ…
O iş adamları 20 milyar doları aralarında toplayıp bir arkadaşlarına teslim edecek…
O arkadaş da MB ile pazarlık yapıp doları (Mesela) 18 liradan mı satacak?..
★
“Yok artık daha neler” deme Nebati…
Biz kırk kişi:
Biliriz birbirimizi…
★
Yoksa:
9 liradan mı?
★
9 liradan satmazlar be Nebati…
Çünkü…
Türk iş insanı:
Kurnazdır…
Kül yutmaz…
Devlete hiç acımaz…
Ama…
★
Öküz gelecek yerden de:
Tavşanı esirgemez…
★
Ha, Nebati?..
De bakayım…
Bu 20 (ya da 10) milyar doları kaç şirket, hangi şartlarda satacak?..
NEBATİ YİNE SUÇ İŞLEDİ…
Bir Maliye ve Hazine Bakanı’nın:
“Arkadaşlarım, bazı şirketlerin önümüzdeki günlerde 20 milyar dolar döviz satacaklarını söylüyorlar ama benim tahminim o kadar olmasa da en az 10 milyar dolar…” şeklinde açıklama yapması suçtur…
Hemen soruşturulma açılması gerekir…
Çünkü…
★
Bu açıklama:
Manipülasyondur…
Manipülasyon, Ticaret Kanunumuza göre:
Ağır cezalık suçtur…
YERE İN ARTIK NEBATİ…
İlahi Nebati…
İn artık şu bulutlardan…
Ayaklarını yere bas…
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Sadece iş insanlarını değil…
Sadece yandaş ekonomistleri de değil…
Açlık sınırıyla yoksulluk sınırında yaşayan…
Yaklaşık 50 milyon yurttaşını da dinle…
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Emekçiyi dinle…
Emekliyi dinle…
Memuru dinle…
Tarım üreticisini dinle…
O ACIYI BİZZAT YAŞIYORUM…
Sinemamızın en güzel üç kadınından birini:
Kaybettik…
Allah:
Fatma’dan aldığı ömrü…
Türkan ve Filiz’e versin…
Âmin…
★
Fatma’nın acı haberinden sadece 10 saat kadar önce…
Liseli yıllarımda bir süre aynı sahneyi paylaştığım…
Sevgili arkadaşım…
Heyecanlı ve tutkulu bir görev sevdalısı Aziz’in (Sunal) vefatını öğrendim…
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Hayat işte böyle…
Ne doğduğunu fark edersin…
Ne öldüğünü…
★
Böyle durumlarda:
Epikür’e sığınıyorum…
“Ben varken ölüm yok…
Ölüm geldiğinde ben yokum…”.
★
Ama…
Sevdiğimse ölen…
Ve…
Geldiğinde ölüm:
O yok…
Ben varım…
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Bu ise…
Kendi ölümümden:
Daha acı…
Çünkü…
O acıyı…
Bizzat yaşıyorum…
“OLMAZ” DEMEYİN LÜTFEN…
Piyasaya (ya da Merkez Bankası’na veya bankalara) 20 milyar dolar satılacağını…
Bizzat ilgili bakandan duyanlar…
Ne yapar?..
Ellerindeki üç-beş bin doları acilen satmaya kalkar…
★
Peki…
Yüz binler ya da milyonlarca doları olanlar ne yapar?..
Onlar ise pusuya yatıp bekler:
En düşük fiyattan (Ki belli oldu: 9.5):
Yeniden satın alır…
★
Bakanın manipülasyonu neticesinde:
Büyük para sahipleri büyük para kazanırken…
Küçük para sahipleri yine perişan olur…
GÜNÜN BİLİNMEYENİ…
Nebati’nin davetlilerinden olan bir ekonomi gazetecisi:
“İthalat için opsiyon kullanımını düşünür müsünüz?..” diye sormuş…
İlk kez duyduğu bu kelime üzerine Nebati, yardımcılarından birine dönerek:
“Opsiyon diye bir şey varmış, bakalım ona…” demiş…
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Güldüm, güldüm, güldüm…
Sıradan bir kişinin opsiyonun…
Ya da Cumhurbaşkanı’nın opsiyonu bilmemesini anlarım…
Ama…
Maliye ve Hazine Bakanı’nın bilmemesini aklım almaz…
Kabul edemem…
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Neyse…
Bundan sonra arkadaşın lakabı:
“Opsiyon” olsun…
İyi mi?…
DÜNÜN TİVİTİ…
Bilgin Gökberk
@bilgegokberk
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