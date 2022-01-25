Cevabı bilinmeyen sorular ve Bay Nebati…

Maliye ve Hazine Bakanı, önümüzdeki günlerde bazı şirketlerin piyasaya…

20 milyar dolar satacaklarını açıkladı…

O halde Bay Nebati?..

Şu soruların cevaplarını da verseydin:

İyi olurdu hani…

★

20 milyar dolar dövizi:

Kaç şirket satacak?..

Üç mü?..

Beş mi?..

On beş mi?..

Elli beş mi?..

★

20 milyar dolar nasıl satılacak?..

Kaç saatte satılacak?..

Ya da:

Kaç günde satılacak?…

Ya da:

Kaç haftada satılacak…

Veya:

Kaç ayda satılacak?..

★

20 milyar doları:

Kim ya da kimler:

Kaç liradan alacak?..

★

İlk satın alanlar kaybedecekse (Ki senin hesaba göre kaybedecek…).

Sona kalanlar da dona kalmayacağına göre…

En ucuz doları:

Sona kalanlar mı alacak?…

★

Meselâ…

O iş adamları 20 milyar doları aralarında toplayıp bir arkadaşlarına teslim edecek…

O arkadaş da MB ile pazarlık yapıp doları (Mesela) 18 liradan mı satacak?..

★

“Yok artık daha neler” deme Nebati…

Biz kırk kişi:

Biliriz birbirimizi…

★

Yoksa:

9 liradan mı?

★

9 liradan satmazlar be Nebati…

Çünkü…

Türk iş insanı:

Kurnazdır…

Kül yutmaz…

Devlete hiç acımaz…

Ama…

★

Öküz gelecek yerden de:

Tavşanı esirgemez…

★

Ha, Nebati?..

De bakayım…

Bu 20 (ya da 10) milyar doları kaç şirket, hangi şartlarda satacak?..

NEBATİ YİNE SUÇ İŞLEDİ…

Bir Maliye ve Hazine Bakanı’nın:

“Arkadaşlarım, bazı şirketlerin önümüzdeki günlerde 20 milyar dolar döviz satacaklarını söylüyorlar ama benim tahminim o kadar olmasa da en az 10 milyar dolar…” şeklinde açıklama yapması suçtur…

Hemen soruşturulma açılması gerekir…

Çünkü…

★

Bu açıklama:

Manipülasyondur…

Manipülasyon, Ticaret Kanunumuza göre:

Ağır cezalık suçtur…

YERE İN ARTIK NEBATİ…

İlahi Nebati…

İn artık şu bulutlardan…

Ayaklarını yere bas…

★

Sadece iş insanlarını değil…

Sadece yandaş ekonomistleri de değil…

Açlık sınırıyla yoksulluk sınırında yaşayan…

Yaklaşık 50 milyon yurttaşını da dinle…

★

Emekçiyi dinle…

Emekliyi dinle…

Memuru dinle…

Tarım üreticisini dinle…

O ACIYI BİZZAT YAŞIYORUM…

Sinemamızın en güzel üç kadınından birini:

Kaybettik…

Allah:

Fatma’dan aldığı ömrü…

Türkan ve Filiz’e versin…

Âmin…

★

Fatma’nın acı haberinden sadece 10 saat kadar önce…

Liseli yıllarımda bir süre aynı sahneyi paylaştığım…

Sevgili arkadaşım…

Heyecanlı ve tutkulu bir görev sevdalısı Aziz’in (Sunal) vefatını öğrendim…

★

Hayat işte böyle…

Ne doğduğunu fark edersin…

Ne öldüğünü…

★

Böyle durumlarda:

Epikür’e sığınıyorum…

“Ben varken ölüm yok…

Ölüm geldiğinde ben yokum…”.

★

Ama…

Sevdiğimse ölen…

Ve…

Geldiğinde ölüm:

O yok…

Ben varım…

★

Bu ise…

Kendi ölümümden:

Daha acı…

Çünkü…

O acıyı…

Bizzat yaşıyorum…

“OLMAZ” DEMEYİN LÜTFEN…

Piyasaya (ya da Merkez Bankası’na veya bankalara) 20 milyar dolar satılacağını…

Bizzat ilgili bakandan duyanlar…

Ne yapar?..

Ellerindeki üç-beş bin doları acilen satmaya kalkar…

★

Peki…

Yüz binler ya da milyonlarca doları olanlar ne yapar?..

Onlar ise pusuya yatıp bekler:

En düşük fiyattan (Ki belli oldu: 9.5):

Yeniden satın alır…

★

Bakanın manipülasyonu neticesinde:

Büyük para sahipleri büyük para kazanırken…

Küçük para sahipleri yine perişan olur…

GÜNÜN BİLİNMEYENİ…

Nebati’nin davetlilerinden olan bir ekonomi gazetecisi:

“İthalat için opsiyon kullanımını düşünür müsünüz?..” diye sormuş…

İlk kez duyduğu bu kelime üzerine Nebati, yardımcılarından birine dönerek:

“Opsiyon diye bir şey varmış, bakalım ona…” demiş…

★

Güldüm, güldüm, güldüm…

Sıradan bir kişinin opsiyonun…

Ya da Cumhurbaşkanı’nın opsiyonu bilmemesini anlarım…

Ama…

Maliye ve Hazine Bakanı’nın bilmemesini aklım almaz…

Kabul edemem…

★

Neyse…

Bundan sonra arkadaşın lakabı:

“Opsiyon” olsun…

İyi mi?…

DÜNÜN TİVİTİ…

Bilgin Gökberk

@bilgegokberk

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