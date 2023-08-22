Cengo getirdi Dzeko bitirdi

Fenerbahçe, sezon boyunca böyle maçlar oynayacak. Rakip kapanacak, sarı-lacivertliler kilidi açmaya çalışacak. Bunun anahtarı aslında erken golden geçiyor ancak Samsunspor gibi oyun disiplini ve savunma yardımlaşması üst seviyede takımlar karşısında golü atmak biraz da bireysel yeteneklerin devreye girmesiyle mümkün oluyor.

İlk yarıda Fenerbahçe, bol pas yaptı, topla çok oynadı ancak ceza sahası içinde fazla çoğalamadı. Tadic zaman zaman denese de Cengiz neredeyse hiç içeri girmedi.

İkinci yarıda dikine paslarla rakibini bunaltmaya başlayan Fenerbahçe, önce Fred sonra Cengiz’le gole yaklaştı. Dzeko’nun golünün asisti Cengo’dan geldi. Bu ortaklığı Roma’dan da hatırlıyoruz. Fred ise pozisyon bilgisi ve top hakimiyetiyle farkını hemen ortaya koydu. Fred ve Szymanski’nin bir arada oynayacağı ilk maçı merakla bekliyorum.

Fenerbahçe’nin skor üretmesi için topu Tadic’le daha çok buluşturması gerekiyor. Fred’in VAR ikazıyla iptal edilen golünde Sırp yıldızın pası akıl doluydu.

Fenerbahçe, yoğun bir maç trafiğinde. İsmail Kartal, hem rotasyon yapıp oyuncularını dinlendiriyor hem de herkesi hazır tutmaya çalışıyor. Dün de galibiyet gollerinin ikinci yarıda gelmesi, takımın oturmaya başladığını gösterir.