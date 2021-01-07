Çayyolu görüşmesinin perde arkası…

Adına “Devlet görüşmesi” diyorlar… Genel Başkanların baş başa yaptığı görüşmenin içeriği hakkında etraflarına bilgi vermedikleri söyleniyor…

Yağmurlu bir Ankara gündüzünde (Salı) AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Çayyolu’ndaki evinde ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Basına servis edilen fotoğraf karelerinden muhabbet fışkırdı. Karelerin üzerine hiç vakit geçirmeden yandaşlar övgüler yağdırdı. Bir zamanlar, Devlet Bahçeli’ye en ağır hakaretleri edenlerle Erdoğan’ı yerden yere vuranlar bir kez daha “beraber yürüyoruz biz bu yollarda” türküsünü çığırdılar…

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Çayyolu görüşmesinden sonra siyasi kulislere renk geldi… Önümüzdeki aylarda siyasetin geleceği için öngörüler çeşitlendi. Bir saat süren Çayyolu muhabbetinin içeriğini doğal olarak merak ediyorsunuzdur. Benden de kulis haberleri bekliyorsunuzdur. Kulağıma gelenlerin sadece ve sadece kulis haberleri olduğunun altını itina ile hem de kırmızı kalemle çizerek şunları söyleyebilirim;

– Tayyip Erdoğan’ın Çayyolu ziyareti, kendisinin elini zora sokan son günlerde Devlet Bahçeli’nin yaptığı son derece sert çıkışları yumuşatma ve ikna ziyareti. Aynı zamanda bu çıkışlar sonucunda AKP içinde meydana gelen homurtuları da dindirme maksatlı.

– Erdoğan’ın Çayyolu’na götürdüğü paketler arasında bir de “Biden’ı ikna etmek için atılacak adımlar paketi” olduğu konuşuluyor.

– Çayyolu görüşmesinin ardından HDP’nin kapatılması ile ilgili senaryolar güncellendi. Bahçeli’nin kesin tavrına rağmen bir ara formülde uzlaşılacağı iddia ediliyor. HDP’ye Hazine yardımın kesilmesi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın davayı açmasının ardından Anayasa Mahkemesi’nin hesaplarını dondurma karar alması. (Kapatma davası sonuçlanmadan, karar alınmadan böyle bir yol izlenebilinir mi?.. Mevcut yasalara aykırı da olsa bugünkü sistem içinde yapılırsa kim itiraz edebilir!)

– Reform paketi; Mevcut sistemi revize edecek başlıklar altında Bahçeli’nin de ikna olabileceği, Cumhurbaşkanın seçildikten sonra parti üyeliğinin devam etmesi ancak genel başkan olması yolunun kapatılması, bakanların milletvekilleri arasından seçilmesi halinde milletvekilliklerinin düşmesinin sona erdirilmesi gibi düzenlemelerin olduğu iddia ediliyor.

Çek senet suçlarından dolayı hapis cezalarının kaldırılacağı konuşuluyor.

– Çayyolu görüşmesi ile ilgili iddialar arasında Erdoğan’ın kabine revizyonuna gitmek istediği ancak Devlet Bahçeli’den bazı bakanların arkasındaki desteğini çekmesini rica ettiği ileri sürülüyor.

– (Seçim sisteminin değiştirilmesi ve daraltılmış bölge sistemine geçilmesi. Konuyla ilgili yazdıklarımın daha üstünde dumanı tütüyor. O yüzden tekrara girmiyorum.)

– İYİ Parti’nin Cumhur İttifakı’na dahil edilmesi konusunda Devlet Bahçeli’nin yumuşatılma çabasında önemli bir noktaya gelindiği iddia ediliyor.

– Osman Kavala’nın serbest bırakılması konusunda olumlu bir gelişme olmasını bekleyenlerin oranı daha da arttı.

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Biliyorum!.. Buraya kadar yazdıklarımla alakalı kafanızda pek çok soru işareti oluştu. Dediğim gibi; burası Ankara. Ne senaryoların ne de iddiaların sonu gelir…

Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında sık sık yaşanan Çayyolu buluşmalarına “Devlet görüşmesi” sıfatının verilmesine de avaz avaz itiraz ediyorum!.. Türk devlet geleneğinde özel ikametgahlarda devlet görüşmesinin yeri yoktur. Devlet görüşmesinin bir ciddiyeti ve ketumiyeti vardır. Devlet görüşmelerinin yeri, adabı ve esasları geleneklerle sabittir. Hele magazin fotoğraflarının hiç mi hiç yeri yoktur!..

Bu tarz “Devlet görüşmeleri” kamuoyundaki algısına göre Devlet Bahçeli’ye uyar mı?.. Merhum Bülent Ecevit karşısında sürekli ceketinin düğmelerini ilikleyen ve reverans yapan ve bu yüzden o zamanlar tabanından gelen yoğun eleştirileri “devlet edebi” gerekçesiyle savuşturan Bahçeli özel konutta “Devlet görüşmesi” yapar mı?.. Bu sorunun tek cevabı var; hayır… Devlet Bahçeli de –pek tabii ki- devlet görüşmesinin nasıl ne nerede yapılacağını çok iyi bilir. Bu bir devlet görüşmesi olsa Bahçeli’nin vereceği adreste bellidir. Üstelik devlet görüşmelerinde Cumhurbaşkanı kalkıp kimsenin ayağına gitmez, ilgililer adresi kesin ve net olan makama davet edilirler. Ancak, MHP tabanına yönelik büyük bir tuzak daha hazırlanıyor. Biden’ı ikna etmek için atılacak adımlar öncesinde MHP tabına algı operasyonu çekilip yumuşatılmaya çalışılınıyor… “Bak koskaca Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli’nin ayağına gidiyor”, “Erdoğan Devlet Bahçeli’ye sormadan tek adım atamıyor”, “devleti, Devlet Bahçeli” yönetiyor” numaralarıyla!..

Ters köşe siyaseti tam gaz devam ediyor!..

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Ulu Tanrı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.