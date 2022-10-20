Canı yanan art niyet arar

Fenerbahçe, geçen sezon hakem, temsilci ve gözlemciler konusunda sert açıklamalar yapmıştı. Bu sezonun haftalarında Beşiktaş’ın hakemlerle ilgili isyanına tanık olmuştuk. Kayserispor maçının ardından Galatasaray cephesi hakemlerle ilgili rahatsızlığını hem yazılı olarak dile getirdi hem de önceki akşam TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sözlü olarak anlattı. Üstelik, Galatasaray, Murat Ilgaz’ın görevden alınmasını da talep etti.

VAR sisteminin gelmesiyle birlikte hakemler üzerindeki tartışmaların azalacağını düşünmüştük. Evet, kritik pozisyonlarda VAR çok işe yarıyor. Ancak standardın sadece sahada değil, VAR’da da yakalanamaması, bu sıkıntıların asıl nedeni. Maalesef bu teknolojinin hakkını veremiyoruz.

MHK, sezon başında saha hakemleri ile VAR hakemlerini ayırdı. Açıklanan listede 11 tane VAR hakemi bulunuyor. Bu 11 hakemin sahada yönettiği toplam derbi sayısı sadece 2. MHK, sahada üst düzey performans sergileyememesi nedeniyle derbi yönettirmediği isimleri VAR’da görevlendirmiş. Genel anlamda zaten hakem yönetimleri sıkıntılı. VAR’ın kurtarıcı olması beklenirken bazı pozisyonlarda standardın yakalanamaması tartışmaları alevlendirdi. Birden fazla canı yanan her kulüp, bu hatalarda art niyet arar.

TFF’de bir toplantı var. Kulüp başkanları ve teknik adamlar da davetli. Gerilen hava kısa süreliğine de olsa yumuşayabilir ama bu hatalar devam ettiği sürece tartışmaların da eleştirilerin de sonu gelmez.