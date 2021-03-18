Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yılı kutlanıyor

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla kutlanıyor. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ilk törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşti, şehitleri selamlamak adına ‘F-513 TCG Burgazada’ korvetinden 17 pare top atışı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda saat 10.00’da başlayan törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Avustralya Çanakkale Konsolosu Lucas Robson, Avustralya Askeri Ateşesi Albay Richard Campell ile bürokratlar, askerler, muharip gaziler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Anıta ilk olarak Çanakkale Valisi İlhami Aktaş çelenk bıraktı. Ardından Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da çelenk koydu. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı’nda bulunan ‘F-513 TCG Burgazada’ korvetinden 17 pare top atışı gerçekleştirildi.

ALTIN MADALYA BAYRAKLA GÖNDERE ÇEKİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale’ye verilen ve üzerinde ‘Çanakkale Geçilmez’ yazan altın madalya, Vali İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu tarafından Türk bayrağına takıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. ‘Çanakkale Geçilmez’ yazılı altın madalya Türk bayrağı ile birlikte göndere çekildi. Resmi çelenk koyma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü mesajının okunmasıyla sona erdi. (DHA)