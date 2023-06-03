Çalıntı aracın içinde kalan 2 yaşındaki çocuk park yerine bırakıldı

ABD’de bir aracın içinde 2 yaşında bir çocukla birlikte çalınmasının ardından polis, küçük çocuğu bir dükkanın park yerine bırakılmış halde buldu. O anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

Polis, Florida eyaletinde 1 Haziranda meydana gelen olayla ilgili “Bu sabah polis, içinde 2 yaşında bir çocuk bulunan çalıntı bir araç ihbarına yanıt verdi. Yaklaşık yarım saat sonra, çocuğu tek başına Holly Hill oto tamirhanesinin park yerinde bulan bir tanık, 911’i aradı.

Polis, sağlığı yerinde olan çocuğu ailesine kavuşturdu” açıklamasını yaptı. Küçük çocuğun bulunma anları polisin vücut kamerasına yansıdı. (DHA)