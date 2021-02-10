Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları artarken bal üretimi düştü

Samsun’da büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı son 10 yılda toplam 200 bin baştan fazla artarken, doğal bal üretimi ise 205 ton azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı hayvansal üretim istatistiklerini yayımladı. İstatistiklere göre Türkiye’deki büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artarak 18 milyon 158 bin baş oldu. Küçükbaş hayvan sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 11,6 oranında artarak 54 milyon 113 bin başa yükseldi.

TÜİK’in Samsun verilerine göre 2010 yılında Samsun’da toplam 293 bin 873 olan büyükbaş hayvan sayısı, 10 yıl aranın ardından 2020 yılı verilerine göre toplam 397 bin 627’ye yükseldi. 2010 yılında 132 bin 854 olan koyun sayısı ise 2020 yılında 232 bin 590’a yükseldi. Elde edilen verilere göre Samsun’da artan kovan ve arı sayısına rağmen son 10 yılda doğal bal üretiminin 205 ton azaldığı belirlendi.

Samsun hayvansal üretim istatistikleri

Verilere göre Samsun’da 2010 yılında toplam 293 bin 873 olan büyükbaş hayvan sayısı, 10 yıl aranın ardından 2020 yılı verilerine göre toplam 397 bin 627’ye yükseldi. Samsun’da 2010 yılında 282 bin 493 olan sığır (süt, saf, melez, yerli) sayısı 2020 yılında 375 bin 990’a yükseldi. Samsun’da 2010 yılında toplam 11 bin 380 olan manda sayısı, 2020 yılında 21 bin 637’ye yükseldi. Samsun manda varlığı bakımından Türkiye’de 1. sırada yer aldı. Samsun’da 2010 yılında 132 bin 854 olan koyun (merinos, yerli ve diğer türler) sayısı, 2020 yılında 232 bin 590’a yükseldi. 2010 yılında 12 bin 604 olan kıl keçisi sayısı ise aradan geçen 10 yılın ardından 27 bin 197’ye çıktı.

Son 10 yılda doğal bal üretimi 205 ton azaldı

Samsun’da 2010 yılında bin 695 olan arılar (kovan halinde, eski tip) ve kovan sayısı, 2020 yılında 2016 yılından beri sürekli olarak azalarak, 383’e düştü. 2010 yılında 69 bin 923 olan arılar (kovan halinde, yeni tip) ve kovan sayısı ise 78 bin 474’e yükseldi. Ayrıca Samsun’da 2010 yılında bin 156 ton 941 kilo olan doğal bal üretimi, 2020 yılında 951 ton 688’e düştü. 102 ton 43 kilo olan arı-balmumu üretimi ise 2020 yılında 20 ton 548 kiloya düştü. (İHA)