Bunun böyle olduğunu bütün dünya biliyor ve tarih de bunu böyle yazacak…

İktidar adına demeç verme yetkisine sahip politikacı demiş ki:

“28 Şubat haysiyetsiz bir milli irade düşmanlığıydı. Bu dönemde milli irade gasp edildi; siyaset üzerinde vesayet kurularak bir neslin hayatı ve hayalleri çalındı.”

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Bu arkadaş söylediklerinde haksız olmanın ötesinde…

Vicdansız (Adil değil…).

Neden mi?..

Çünkü…

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Kendimden örnek vereyim…

Tanıyan herkes biliyor ki…

“Kimler 28 Şubat mağdurudur” diye sorulsa…

İlk sayılacak yazarların en önde geleniyim…

Ancak…

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28 Şubatçılar bana sadece 2 yılımı zindan ettiler…

Ama…

O iki yılımı çalmadılar…

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28 Şubat döneminde…

“Müslüman Demokrat” olduklarını zannettiklerimin iktidarında ise…

En az 16 yılım çalındı…

Ruhum linç edildi…

Ben değilsem de ailem:

“Kuşku ve endişe içinde yaşatıldı”…

Ve halen de…

Kuşku ve endişe içinde ne yaşatılıyor?..

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Oysa 28 Şubat sürecinde…

En ağır eleştirilerimin…

Hatta o günkü üslûbumla hakaretlerimin hedefi olan:

Medya patronları…

Askerler…

Ve büyük sermaye…

Bir tek gün bile hapis cezasıyla tecziye edilmemi istemediler…

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Halbuki…

İktidar adına konuşan politikacının muktedir olduğu dönemde…

Sevenlerim sürekli kuşku ve endişe içinde yaşatıldılar…

Ne kuşkusu?..

Ne endişesi mi?..

Bir sabah erkenden…

Evimden alınıp götürülme kuşkusu ve endişesi…

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Yediğim cezalara…

Ödediğim ve ödeyeceğim:

Tazminat ve…

Uydurdukları vergi cezalarına gelince…

Alabilecekleri tek şey kaldı…

Canım…

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Buyursunlar alsınlar…

Ama…

İktidar adına sürekli yalan söyleyen bu arkadaş şunu bilsin ki…

Kendi iktidarlarında geçen (Bilhassa) son 13 yıl…

Mağduru olduğum 28 Şubat sürecinden…

Çok daha zalim…

Çok daha despot…

Çok daha acımasız…

Çok daha vicdansız (Adalet)…

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Bunun böyle olduğunu bütün dünya biliyor…

Ve…

Tarih de bunu…

Böyle yazacak…

Aynen böyle yazacak…

BIDEN ALMAK İSTEDİKLERİNİ ALMADAN KOZLARINI HARCAMAZ

ABD’nin Trump zamanında bile Erdoğan kendisinden defalarca istediği halde Halkbank davası kapatılamamıştı.

Trump’ın kapatamadığı ya da müdahale etmediği Halkbank davasını Biden kapatır mı?..

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Kapatabilir…

Kapatabilir ama…

Bu, tamamen kapatmaktan ziyade…

“Laf olsun beri gelsin” cezasıyla sonlandırılır…

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Davanın ertelenmesinin sebebi işte bu noktada, Erdoğan’ın ne yapacağı?..

Yani…

Erdoğan’ın bilhassa Suriye’de kurulacak Kürt özerk bölgesi konusunda yapabileceği dönüş oranı…

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Keza…

“S-400’leri şu zamana kadar Rusya’ya iade edin” denilmeyecek…

O sorun da Demokles’in kılıcı gibi tepemizde sallandırılacak…

Ve…

Erdoğan’ın mal varlığı soruşturması…

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Sözün özü…

Biden; almak istediklerini tümünü almadan elindeki kozları asla harcamayacak…

İNADINA ALKIŞLADILAR…

Erdoğan geçen gün aynen şöyle dedi:

“Kendi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık dalgası ile hesaplaşmayı reddeden bir zihniyettir bizim zihniyetimiz…”

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Madem öyle…

Erdoğan ve AKP’lilerin bize neden kızdıklarını bir türlü anlayamıyorum…

Biz de yıllardır bunu söylüyoruz…

“Önce kendi içinizdeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık dalgası ile hesaplaşın” diyoruz…

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Bakınız…

Erdoğan’ın bu konuşması asla fotoşop falan değil, olamaz da…

O halde itiraf…

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Yok, eğer birileri “dil sürçmesi” diyorsa…

O anda neden düzeltmek ihtiyacını duymadılar…

Ya inandılar Erdoğan’ın itirafına…

Ya da…

İnadına düzeltmedikleri gibi ayrıca bir de alkışladılar…

BIDEN, KILIÇDAROĞLU TAKTİĞİ UYGULAYACAK

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olduğunda, sordurduğu bir soruya:

“Kızlarımızın üniversitelerde sınıflarına başörtüleriyle girmelerinin CHP açısından hiçbir sakıncası yoktur” cevabını vermişti…

Ve…

Hatırlayın…

AKP o günden sonra CHP’yi suçlamak için “başörtüsü yasaklansın istiyorlar” argümanını kullanamamıştı…

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İmamoğlu da İBB Başkanlığı seçimleri sürecinde…

AKP’nin “bunlar (CHP) dinsiz, camiden nefret ederler” suçlamasını, Eyüp Camii’nde dualar okuyup Cuma namazları kılarak kırmıştı…

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Düşmanınızı ya da rakiplerinizi yenmek istiyorsanız…

Onları silahsız bırakın…

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Kılıçdaroğlu bunu başörtüsü yasağının kaldırılmasını sağlayarak başarmıştı…

Biden da Halkbank, S-400 ve malvarlığı soruşturması konularını sonuç alıncaya kadar erteleyecek…

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O halde…

Bekleyelim görelim…

EKONOMİ BÜYÜMÜŞ…

Haber şöyle:

Türkiye ekonomisi 2020 yılında % 1.8 büyüdü…

2019 yılında 9 bin 127 dolar olan kişi başı milli gelir…

2020 yılında 8 bin 599 dolara geriledi.

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Ekonomi büyürken kişi başına düşen milli, gelir neden azalıyor…

Çünkü…

Aslında ekonomi büyümüş falan değil…

Birkaç yıl üst üste küçüldüğü için…

Büyümüş gibi oldu…