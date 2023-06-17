Bunun adı mucize

Futbolda nice mucizeye tanık olduk. Ancak Türkiye’nin Letonya karşısında aldığı galibiyet gibisine az rastlamışızdır. Çok sevdiğimiz bu oyunun tarihinde yer etmeyecek kalitesizlikte bir maçta bile işimizin mucizeye kalmasına yanmadan önce neler yaptık onu konuşalım. Abdülkerim gol atmasına, Merih de asisti yapmasına rağmen korkunç bir defans ikilisiydiler. Verdikleri hava topları, kademe hataları, yanlış pas tercihleri ve sanki halı sahaymış gibi topu alıp gitmeleri… Sahada kavga etmemeleri mucize. Bir de arkalarında, savunma tandemi kadar güvensiz bir Mert Günok. Kabus gibi bir maç çıkardılar.

Orta sahada asla top tutamadık. Orkun asisti yapmasına rağmen kalitesini gösteremedi. Arda Güler etkisizdi, kayboldu. Umut’a top gelmedi, geleni de kullanamadı.

Mucizeyi getiren unsurlardan biri Barış Alper’in delicesine inadıydı. Çok zor bir pozisyonda ortası, rakibin hatasını ve İrfan Can’ın biraz da rastlantısal kafa vuruşunu doğurdu.

Letonya gibi bir rakibe karşı bile mucize arayan Türkiye’nin grubu ilk ikide bitirebileceği şüpheli. Hoş gitse ne olacak ki…

Stefan Kuntz’la bu kaçıncı maç, bu kaçıncı futbolsuz maç… Olmuyor.