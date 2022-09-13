Bu yenilgi İsmael’e yazar

Azap veren bir maç oldu. Başakşehir’in oyun sistemi, siyah-beyazlı ekibi durdurdu. Son maçlardaki tempolu oyunun doğru önlem alındığında durdurulabileceğini Başakşehir herkese gösterdi. Böyle maçlarda ilk 20 dakikada bir gol bulup oyunu istediğin şekle getirmen lazım.

Beşiktaş’ın bu sezonki en etkili ismi Weghorst ortalarda yoktu. Ne top alabildi ne hücum planının içinde yer alabildi. Bunda, Başakşehir’in aldığı önlemler kadar N’Koudou’nun kötü performansı da etkiliydi.

Valerien İsmael’i çözemedim. Muleka neden oyundan çıktı? Hem formdaydı hem de gole ihtiyacın vardı. Kötü bir N’Koudou varken Muleka’nın sahada kalması gerekirdi. Evet, Necip hata yaptı ama bunun cezası 4 dakika sonra oyundan almak olmamalıydı. O zaman önümüzdeki maçlarda hata yapan her oyuncu kenara mı alınacak? Fransız hoca böyle yaparsa oyuncuyu kaybeder. Necip’in kapasitesi zaten belli. Kendi yerinde de oynamıyor. Necip’i oyundan alıp taraftarın önüne atması bir teknik adama yakışmadı.

Aklıma gelmişken, kaleci Ersin nerede? Büyük transfer yapacak diye bekliyorduk acaba yeni yeri kulübe mi olacak?

Beşiktaş’ın gücünü ölçmek ve lige ağırlığını koyması açısından en kritik maçlardan biriydi. Gördük ki, Beşiktaş şampiyonluk istiyorsa çok daha fazla çalışmalı.