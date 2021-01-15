Bu takıma tempo lazım

Kasımpaşa karşılaşması son dönemde fazla forma şansı bulamayan isimlerin kendilerini göstermesi için iyi bir fırsattı. Sarı-lacivertliler, güçlü bir oyun ortaya koyamadı. Rakibe önemli fırsatlar verdiler. Takımdaki tempo sıkıntısı devam ediyor.

Sezon başında yapılan 18 transferle çehresini büyük oranda değiştiren Fenerbahçe’de bazı isimler bir türlü beklenen performansa ulaşamadı. Bunların başında Cisse ile Samatta bulunuyor. Sarı-lacivertli ekibin en önemli skor opsiyonu olması beklenen iki futbolcu da şu anda performans anlamında Thiam’ın gerisinde. Samatta’ya biraz daha zaman tanımak gerekiyor. Ancak Cisse’ye ne demeli? Ne top tutabiliyor, ne pozisyona girebiliyor. Alanya’da 2 sezonda 42 gol atan Cisse’yi ara ki bulasın.

Ferdi, çok yetenekli, geleceği parlak bir oyuncu. Ancak performansını bir türlü arttıramadı. Belli bir standartta devam ediyor, bir türlü üzerine koyamıyor. Bu kadroda düzenli oynaması için daha hareketli ve güçlü olması gerekiyor. Teknik ekibin de Ferdi’ye ekstra zaman ayırması şart bence…