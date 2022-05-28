Bu tablo iflasın göstergesidir

Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi’nin başkan adayı olması önemli değil, daha fazla aday çıkması gerekirdi. Fuat Çimen’i cesurca davranıp aday olduğu için tebrik ederim. Ama bu camianın diğer önemli isimlerinin sessiz kalmasına anlam veremiyorum. Bu kadar borcun olduğu bir kulübe kimse başkan olmak istemiyor galiba. Yeni spor yasasının aday olacak kişileri etkileyeceğini sanmıyorum. Çünkü Beşiktaş, dürüstlük felsefesini savunan bir kulüptür. Biz Beşiktaş’ta ne kongreler gördük, yer gök inlerdi. Bu tablo şunu gösteriyor; hem takımın ortada yok hem de Beşiktaş’a talip olacak insanlar.

Seçimi kim kazanırsa camianın yönetime destek olması görevidir. Ahmet Başkan, eski yönetimde büyük değişiklikler yaptı. Seçilecek halinde yeni yönetimin neler yapacağını görmek gerekiyor.

İbra ile ilgili bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Borç yükü arttı ancak ülkedeki ekonomik tablo ortada. Çebi zaten bırakıp gitmiyor.

Tekrar ediyorum, bu kongrede fazla adayın çıkmaması Beşiktaş’ın iflasın eşiğinde olduğunun göstergesidir.