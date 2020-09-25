Bu nasıl değişiklik?

Bu ekonomik şartlarda Avrupa’da var olmak çok önemli. Bu turların tek maç oynanması da ciddi bir ayrıntı. Bu, her maçın bir final olduğu anlamını taşıyor. Rio Ave’yi abartmaya gerek yok, Portekiz’in sıradan bir takımı. Bu rakibe karşı senin bu maçı uzatmalara bırakma­dan bitirmen lazım. Ljajic ve Oğuzhan, yerinde bir tercihti. Ancak bunlar fizik olarak belli bir dakikadan sonra düşüşe geçiyorlar. Bu da Beşiktaş’ı mücadele anlamında geriye düşürüyor. Daha sonra Mensah ve Gökhan oyuna girdi, Kartal yeniden hareketlendi. Güven aslında ileri uçta çok rahatsız ediyordu. Neden oyundan alındı, anlamadım. Gol de attı, havası yerinde. Eğer Güven’i oyundan alıyorsan Larin’i neden sokuyorsun. O zaman savunmaya adam al, skorun üstüne yat. Ya da Larin ve Güven’i beraber oynat, çift forvete dön, maçı koparmaya çalış. Beşiktaş’ın bu yaptı­ğı oyuncu değişikliklerinden ben bir şey anlamadım. Sonuç olarak da Beşiktaş, ye­nebileceği bir takıma penaltılar sonucun­da kaybedip Avrupa’ya erken veda etti.