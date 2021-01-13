Bu milyonlar nerede yaşıyor?..

Hatırlayacaksınız, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa bir süre önce Meclis kürsüsünden iftiharla açıklamıştı:

–Türkiye’de yoksulluk kalmamıştır!

Çok sevinmiş, gurur duymuştuk tabii! Ardından 2021 asgari ücretini açıklarken de yine büyük bir özgüven ve de iftiharla şöyle demişti:

–Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik!..

Açıklama Bakan Hanımefendiden, sevinmek, mutlu olmak da cepleri dolan çalışanlardan tabii!.. Peki, sayın Bakan nereden varmıştı bu sonuçlara? İlahi yani, Türk istatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinden tabii!.. Koskoca devlet kurumunun kapı gibi verilerini siz görseniz daha da coşar, kim bilir neler söylerdiniz! Hanımefendi yine alçakgönüllü, soğukkanlı, zarif davrandı yani!..

TÜİK’in son açıkladığı istihdam ve işsizlik oranları gerçekten eşsizdi; eşsizdi çünkü dünyada ilk kez hem istihdamın hem işsizliğin düştüğünü resmen açıklayan ilk istatistik kuruluşu olarak tarihe geçti! Verilere göre (artık nereden buldularsa!) ekim ayında işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bine, işsizlik oranı ise 0.7 azalarak yüzde 12.7 düzeyinde gerçekleşmişti…

Gelin de göbek atmayın diyeceğim ama insanların çalışması gereken iş alanları da aynı dönemde daralmıştı, iyi mi! Zavallı çalışanlar işin içinden çıkamadı doğal olarak!

Bitmedi; iş 15-24 yaş grubunda iyice vahimdi, genç nüfusun da işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.4 oranında azalmış ve yüzde 24.9’a gerilemişti! Bu da ülkemizde her 4 gençten biri işsiz anlamına geliyordu!

–Cepleri “dopdolu” karınları aç zavallı milyonların iyice kafası karıştı!

Yoksulluğun dibine vuranlar!

Bu güzelim “pişmiş aşa” anında buzzlar gibi “soğuk su” katanlar oldu tabii!

DİSK Araştırma Merkezi, “bir dakika” dedi ve geniş tanımlı işsiz sayısının ekim sonuçlarını burunlara dayayıverdi:

–İşsizlik oranı yüzde 27, işsiz sayısı ise 9.7 milyon!..

TÜİK, iş aramaktan bıkanları vazgeçenleri sayma zahmetine katlanmamıştı mesela! “Ümitsiz işsizler” olarak nitelenen bu büyük kesimin bir yılda yüzde 126 oranında arttığını da atlamıştı nedense! Bu işsiz kesimine sadece bir ayda 109 bin kişi eklenmişti; bu da günde ortalama 3 bin 600 kişinin iş bulma ümidini yitirdiğini gösteriyordu!

Gelelim İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçim araştırmasına… Bu araştırmaya katılan İstanbul halkının yüzde 56.5’i geçinecek parayı kazanamadığını söyledi; yani milyonlarca İstanbullu, yoksulluğun dibine kadar düşmüş vaziyette!

Bu durumda ya bu insanlar aslında İstanbul’da yaşamıyor, devleti kandırıyor, ya da birileri bizler için “pembe hayaller” yaratıyordu!.. Bir zamanlar dünyanın en zengin adamı Rockefeller için hasta yatağında üzülmesin diye her gün tek nüsha “Pembe gazete” basılırmış…

–Bizimkiler milyonlara iyilik yapıyor, helal olsun!..

Emekçiye bininci gün hediyesi!..

ABD’li ünlü Cargill’i bilirsiniz…

Gıda alanındaki acımasız tekellerin başında gelir. AKP’li Cumhurbaşkanı, Başbakanlığı döneminde, zamanın ABD Başkanı Bush’u kıramamış, bu şirkete yatırım teşviki verilmiş, Bursa yakınlarında İznik Gölü’ne yakın arazi bile tahsis edilmişti!

Siz bu şirketi tüm dünyada “zehirli şeker” olarak bilinen “mısır şurubu” üreticiliğinden de bilirsiniz… Dünya çapında sabıkalı olduğu söylenen dev tekellerden biri yani…

İşte bu şirket, yaklaşık 3 yıl önce 14 işçiyi sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarmıştı. Onlar da o tarihten itibaren direnişe başlamıştı. İşçiler, direnişlerinin bininci gününde (rakamla 1000) Tarım ve Orman Bakanlığı önünde açıklama yapmak istedi. Ne oldu peki sizce? Bravo bildiniz yine:

–Polis tarafından engellendi!

İşçiler bunun üzerine sendika binası önünde oturma eylemine başladı… Ama çok olmuşlardı artık yani… Gözaltına alındılar! Ne o öyle, zırt pırt eylem!

–Oturun uslu uslu hükümetin “pembe” açıklamalarını izleyin rahat edin!