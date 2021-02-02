“Nikahına beni çağır sevgilim, istersen şahidin olurum senin. ‘Bu adam kim?’ diye soran olursa, ‘eski bir tanıdık’ dersin sevgilim…”.

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40 yıl öncesinin çok ünlü arabesk şarkılarından biri…

Günümüz Malezya’sında gerçek olmuş…

Ama…

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Damat değil, gelin davet etmiş eski sevgilisini, nikaha…

“Eski bir tanıdık” falan da dememiş…

Doğrudan “Bu çocuk benim eski sevgilim” demiş…

O kadarla da bırakmamış…

Müstakbel kocasından bir de üstüne üstlük:

“İmzayı basmadan önce son bir kez öpeyim mi şunu” diye de izin almış…

Ve…

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Dudaklarından…

Bir öpmüş…

Pir öpmüş…

Eski sevgilisini…

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Diyorum size…

Bizim Türk Müslümanları bu Malezyalılar kadar arsız değil…

Bizimkilerin her zaman mahcup bir yanı vardı…

Takiyye yapar ve:

“Eski sevgili” olarak değil de…

“Eski bir tanıdık da işte yani” falan diye tanıştırılırdı bizimkiler…

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Hele eski sevgiliyi öpmek için müstakbel damattan izin istemek…

Hiçbir Türk Müslüman eski sevgilinin

aklının ucundan bile geçmezdi…

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Yani arkadaş…

Bu Malezya Müslümanları da pek utanmazmışlar yani…

ZIT PIRT HESAP SORUYORLAR…

Mehmet Sait Paşa Hükümeti’nin Maarif Nazırı Emrullah Efendi şöyle demişti:

“Mektepler olmasaydı Maarifi ne güzel idare ederdim…”.

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Bizim muhalefet partileri de şu memleketin “ne güzel” yönetilmesi için…

Bir ucundan tutsalar…

Amma da kıyak olur hani…

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Nasıl mı?..

Muhalefet yapmayarak…

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Muhalefet yapmazlar…

Hesap sormazlarsa…

İktidar çok güzel yönetecek ülkeyi…

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Ama canlarım…

Rahat durmuyorlar ki…

Zıt pırt hesap soruyorlar…

BİLEN VARSA SÖYLESİN LÜTFEN…

Yalova’da yaşayan yurttaş Ahmet Kıral rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gidiyor…

Muayene sonrası teşhis konuluyor: dalak büyümesi…

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Kıral’ın dalağı bir operasyonla alınıyor…

Hastalığın sebebinin belirlenmesi için İstanbul’daki bir hastaneye gönderiliyor…

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Aaaaa o da ne?..

Dalak yok…

Çünkü…

Nakil sırasında kaybolmuş…

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Bir ülkenin sağlık sektöründeki çürüme…

Bu haberden daha güzel nasıl anlatılabilir?..

Bilmiyorum…

Bilen varsa söylesin lütfen…

NESLİ TÜKENEN BİR GÜZEL İNSANDI

Yakın tarihin hafızasını kaybettik…

Kimi mi?..

CHP eski milletvekillerinden…

Ve…

Enerji eski bakanlarından Cahit Kayra’yı kaybettik…

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104 yaşındaydı…

Önce devlet insanı, sonra politikacı olan son neslin en iyilerinden biriydi…

Merhuma Allah’tan rahmet…

Sevenlerine başsağlığı diliyorum…

BİR ARKADAŞIM BİR YOUTUBE VİDEOSU GÖNDERMİŞ…

Gazetecilik, “Doğru olmayanı en doğruymuş gibi söyleyebilme sanatı” haline getirildi…

Haber ve YouTube kanallarında yalanın, iftiranın bini bir para…

Bakın bu video gazeteci yalanıyla ilgili…

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Bir arkadaşım:

“Dinle de gül biraz” notuyla birlikte bir YouTube videosu göndermiş…

İktidar gazetecilerinden biri şöyle diyor gönderdiği içerikte:

“Berat Albayrak, CHP’li Faik Öztrak’ın 2000 yılında IMF’den %30 faizle aldığı borcu da ödedi…”.

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Gülmedim, gülemedim…

Acı acı:

“Vay bee vay bee…” dedim durdum bir süre…

Yalan söylediklerini biliyordum ama…

Bu sefer söylenen yalanın kuyrukları bile vardı…

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İşin daha da kötüsü…

Onu dinleyen iki arkadaşın da gazeteci olması…

Ve fakat…

Söylediklerinin yalan olduğunu bildikleri halde:

“İyi ama Faik Öztrak 2000 yılında milletvekili değil devlet memuruydu” diyemeyişleriydi…

ASACAN TAKSİM MEYDANI’NDA Bİ KAÇ

Çocukluğumda büyüklerimizin pahalılığa karşı buldukları en parlak (!) çözümdü:

“Asacan Taksim Meydanı’nda bi kaç tane manav, bakkal, kasap da bak bakalım gör ondan sonra hayat pahalılığı olur mu?..”.

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İlerleyen yıllarda anlamıştım ki…

Hayat pahalılığını ortadan kaldırmak için asıl gerekli olan yatırımı ve üretimi arttırmak zordu…

Adam asmak ise çocuk oyuncağıydı…

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Şimdilik…

Henüz…

“Asacan Taksim Meydanı’nda bi kaç tane manav, bakkal, kasap da bak bakalım gör ondan sonra hayat pahalılığı olur mu?..” diyen yok…

Ama…

Yakında benzer tweetler görürseniz şaşırmayın…

Eskiyi özleyen…

Eskiden vazgeçemeyen bir milletiz nihayet…

YARGIYI DA ÇÜRÜTTÜLER…

Kabe’nin resmine illüstrasyon yaptıkları…

Ve bir de…

Yere serdikleri iddiasıyla…

İki üniversite öğrencisi tutuklandı…

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Bu tutuklamalar…

Kabe’nin resmi olan seccadeyi yere atan…

Üzerine çıkıp namaz kılanların yönettiği ülkede oluyor…

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Sözün özü:

Yargıyı da çürüttüler…