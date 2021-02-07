Bu kritik mücadeleyi atan kazandı

Her iki takım da birbirine pres yaparak oynadı. Dev maçta mücadele gücü de yüksekti. Belki de bu zamana kadar en çok faullü oynanan derbiydi. Çok faul olmasına rağmen centilmence oynamak için çaba harcadı oyuncular. 3’üncü ve 2. bölgede birbirinden top kapma yarışı vardı adeta. Fenerbahçe ilk yarı, Galatasaray ise ikinci yarı rakip ceza alanında daha etkiliydi. Samatta birinde Muslera’yı geçerek olmak üzere iki kez topu dışarı vurdu. Samatta’nın kafasını Muslera güzel çıkardı. Sosa ve Ozan’ın şutlarında da Muslera geçit vermedi. Fenerbahçe ilk yarı boyunca skora daha yakın oynadı.

Sosa geride ve hücum hattının hemen arkasında takımın beyni gibiydi. Ancak daha etkili ve sorumluluk alarak oynayabilirdi. Nazım Onyekuru’ya, Saracchi de Osayi’ye adım attırmadı. Onyekuru boş alan bulamayınca etkili olamadı ilk yarı. 52. dakikada Onyekuru, karşı karşıya pozisyonda Altay’ı geçemedi. Bu, Galatasaray’ın ilk etkili atağı idi. 2 dakika sonra Emre’nin zarif pasında Mostafa, Serdar’ı aynı zariflikle ekarte ederek vurdu ve Altay’ı avladı. Emre Kılınç ve Taylan hırslı oynadı. Galatasaray soldan Emre Kılınç ile organize oldu. Ancak bu ataklardan korner kazanabildi Galatasaray. Fenerbahçe, Gustavo ve Pelkas’ın eksikliğini çok hissetti. Thiam’ın da kulübede olması garipsenen bir durumdu aslında.

Hakem Cüneyt Çakır oldukça güvenli, dikkatli, maçın öneminin hakkını vererek yönetti. Hatası yok denecek kadar azdı.