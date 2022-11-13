Bu kez olmadı!

Fenerbahçe ilk yarıda istekli ve hırslı oynarken Giresunspor ise ayakta duramadı. Orta alanda Zajc ve Arao gününde değillerdi maalesef. Jesus, Pedro’yu kazanmak için Fenerbahçe’yi feda mı ediyor? Sahadayken de Fenerbahçe 10 kişi oynuyordu zaten…

Ferdi, Fenerbahçe’nin büyük kazançlarından birisi. Orta çizgiden aldığı topla rakiplerini deyim yerindeyse ipe dizerek ceza alanına girdi ve penaltıyı kazandı. Valencia da penaltıyı gole çevirdi. İkinci devrede bambaşka bir hırs ve cesaretle atak oynayan Giresunspor vardı. Fenerbahçe’yi Crespo, Osayi, Emre Mor ve Serdar Dursun’un oyuna girmesi de toparlayamadı. Ayrıca Jesus’un iç sahada Arda’yı oynatmaması belki de genç oyuncunun seyirci baskısında kalmasını önlemek olabilir.

Fenerbahçe, yediği ilk golde titrek kalıp topa çıkıp uzaklaştırmayan Altay’ın, ikinci golde de bir savunma oyuncusunun asla yapmayacağı lakayıtsızlığı yapan Serdar Aziz’in hatalarıyla evinde üç puanı kaptırmış oldu. Ayrıca 10 kişi ile galip gelme özelliği de son buldu bu maçla.

Fenerbahçe’nin Arda Kardeşler’in yönettiği son 4 maçta galip gelememesi ilginç bir tesadüf olsa da dünkü maçta Pedro’ya çıkan sarı kartlarda doğru kararı verdi Kardeşler.