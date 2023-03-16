Bu kadar kolay kaybetmemeliydi

İki takım da benzer oyun planı ile maça başladı. Takımlar sahasından pasla çıkmayı tercih edip, ön alanda baskı yaparak top kazanmaya çalışıyorlardı. İlk yarım saate yaklaşırken geriye daha çabuk dönen Gent olmaya başlamıştı.

Oyun hata yapanın gol yiyeceği bir maça dönmüştü. Başakşehir hücuma çıkarken kaybettiği topta geriye çabuk dönemeyince Gent 31. dakikada Orban’ın golü ile öne geçti. Bu golle grogi duruma düşen Başakşehir, 32. ve 34. dakikada daha neye uğradığını anlamadan Orban’ın golleriyle 3-0 geri düştü. Başaksehir’in 3 dakikalık gafleti maçı da turu da kaybettirdi.

Bu noktaya uzun yıllarda gelen takımın bu kadar çabuk kırılmasının nedenini hocaları Emre Belözoğlu bulmalı. Sonu nasıl biterse bitsin yine de ülkemize 8 galibiyet 4 beraberlik puanı getiren Başakşehir dolu tribünleri hak ediyordu.