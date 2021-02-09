Bu fırtına tutulmuyor

Trabzonspor, 24. haftanın kapanış maçında Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Son 8 deplasmanında maç kaybetmeyen ve son 4 maçını kazanan Trabzonspor, ligin zirvesini aynı puanla paylaşan üçlüyü yakalamak için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktı. Fakat sıkışık maç takviminden oldukça etkilendiği görünen Nwakaeme ve istediği alanları bulmakta zorlanan Bakasetas ile Trabzonspor, ilk yarı boyunca pozisyon üretmekte oldukça zorlandı. Yeni Malatyaspor ise Abdullah Avcı’nın disiplin odaklı oyunu ile defansta sağlam duran takımı karşında etkili kanat oyunu ve duran toplarla gol arayarak ilk yarıda etkin görünen taraftı.

İlk 45 dakikada bekleneni veremeyen Bakasetas ikinci yarının hemen başında attığı şık golle eşitliği bozdu. Golden sonra Malatyaspor’un istekli oyunu ile maç tempo kazanırken Trabzonspor hücum hattının savunmaya yeterli desteği verememesi takımı oldukça geri çekti. Bu oyun Trabzonspor’u skor üretmek yerine skoru korumaya mecbur bıraktı. Ancak 90+6’da sahneye çıkan Nwakaeme, işi bitirdi.