Bu Fener’de mutluluk var

Galibiyet galibiyettir, üstelik adres Avrupa kupalarıysa. Fenerbahçe, AEK Larnaca karşısında izleyenlere keyif veren bir futbol sergiledi. Bu cümleyi okuyup ‘klasik laflar’ demeyin. Fenerbahçe gerçekten izleyenleri mutlu eden bir futbol oynuyor.

Rakibin gücüne, maçın zorluk seviyesine bakmadan üstelik de sürekli rotasyon yaparak birbirine yakın performanslar sergiliyorlar. Jorge Jesus’un en büyük başarısı bu olsa gerek; kalabalık bir kadroyu, hedefe odaklamak… Normalde takım içinde sorunlar, oynayan-oynamayan ayırımı, asık suratlar beklersiniz. Hayır! Jesus’un Fenerbahçe’sinde mutluluk var. Sonu nereye gider, Süper Lig şampiyonluğu, Avrupa Ligi yarı finali, finali… Bunu şimdiden görmek zor. Ancak ortada olan bir şey var: Futbolcular mutlu, Fenerbahçeliler huzurlu. Bu, kendi ayağına sıkmayı seven sarı-lacivertliler için teknik-taktikten çok daha önemli.

Batshuayi’nin tek vuruşları, Rossi’nin koşuları, Emre Mor’un çalımları, İsmail’in cesareti… Ayrı ayrı çok önemli ve değerli unsurlar. Galibiyet galibiyettir hele ki futbol iyiyse. Fenerbahçe, öylesine kazanmıyor. Bilerek, isteyerek, çalışılmış şeyleri sahada uyguluyor. Bize de ‘Bu Fener’de umut var’ demek düşüyor.

Yolları açık olsun…