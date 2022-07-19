Boyundan büyük balık yakaladı

Edirne’de, Meriç Nehri’ne açılan balıkçı Sabri Yılmaz’ın ağına 1 metre 80 santimetre uzunluğunda, 40 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Yılmaz, boyundan büyük balığı restoranlara satacağını söyledi.

Meriç ilçesine bağlı Hasırcıarnavut köyünde tekneyle Meriç Nehri’ne açılan balıkçı Sabri Yılmaz’ın ağına büyük bir balık takıldı. Bir süre uğraşan Yılmaz, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı. Yılmaz, balığın 1 metre 80 santimetre uzunluğunda, 40 kilo ağırlığında yayın türü olduğunu fark etti. Hem sevinç hem de şaşkınlık yaşayan Yılmaz, boyundan büyük balığı restoranlara satacağını söyledi. (DHA)