Böyle devam edin çocuklar

A Milli Takım’daki değişim herkesin gözüne çarpıyor. Ay-Yıldızlı takımımızda, Avrupa’ya giden oyuncular çok fazla. Onların oyun disiplini ve profesyonelliği de herkese örnektir. Dikkat edin, milli takım açıklandığı zaman saha kadrosunda Türkiye Ligi’nden 1 ya da 2 oyuncu oluyor. A Milli Takım’ın başarısındaki en büyük nedenlerden biri de Avrupa’daki futbolcularımızın takım oyununa sadık kalmaları ve 90 dakika mükemmel mücadele etmeleridir.

Size bir örnek vereyim. Yaşı geçmesine rağmen Burak Yılmaz Avrupa’ya transfer oldu. Kendisi Türkiye’de ofsayta girme ve kendini yere atma konularında uzmandı. Ancak Avrupa disiplinini kısa sürede aldığı dün yaptığı hat-trick ve sahadaki profesyonelliğiyle belli oldu. Türkiye’den ilk gittiğinde sahada eski Burak vardı. Ancak Fransa’daki hocası, bu yanlışlarını Burak’a, kadrodan keserek anlattı. Bu da 35’lik forvetin toparlanmasına neden oldu.

Hollanda, eski gücünde olmasa bile neticede Avrupa’nın başarılı takımlarından. Böyle bir takıma 4 gol atmak tabii ki büyük başarı. Ancak sen rahat kazandığını zannedip rehavete kapılırsan Avrupalı affetmez, bir anda skor 3-2’ye gelir, kâbus başlar. Allah’tan Burak 4. golü attı da bir felaket yaşamadık.