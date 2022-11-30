Meğer Erdoğan – Sisi görüşmesi sadece bir tokalaşmaktan ibaret değilmiş…

Sisi ile 45 dakika görüştüğünü Erdoğan bizzat açıkladı…

Evet…

Prompter yoktu…

Ayak üstü konuşurken söyledi…

Demek ki: İletişim Başkanlığı duyulmasını istememiş…

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Neyse…

Sadece el sıkışmaktan ibaret olmayan bu görüşmeyi sevdim…

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Erdoğan, Suriye ile de normalleşmenin başlayabileceğini açıkladı…

Ve şöyle dedi:

“Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir; siyasette küslük olmaz…”.

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Evet…

Siyasette küslük olmaz…

Ama…

Adamın yüzüne kapıyı çarpmamalıydınız…

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Adamlara:

“Katil” dememeliydiniz…

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Cuma namazınızı…

Şam’da Emevî Camiinde kılacağınızı:

Söylememeliydiniz.

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Onlar yaşanmasaydı:

Çok iyi olacaktı…

Ama…

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Şimdi…

Ağayla kâhyanın oyunu gibi oldu…

Yani…

Boşu boşuna:

“Halt etmiş” olduk…

İçim acıyor

HBS Araştırma Şirketi, Kayseri’de bir anket yaptı…

Önümüzdeki pazar günü seçim olsa…

AKP’nin alacağı oy:

Yüzde 33,6…

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Oysa…

24 Haziran 2014 seçimlerinde AKP Kayseri’de:

Yüzde 71 oranında oy almıştı…

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Bu tablo…

AKP’nin bütün kalelerinde buna benziyor…

Ama…

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Kimi CHP’li…

Kimi İYİ Partili gazeteci ve sosyal medya yorumcuları bile hala:

“Altılı masanın adayı falanca olursa kazanamaz” gibi garip tavırlar sergiliyor…

Anlaşılmaz:

İddialarda bulunuyorlar…

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Hallerine gülüyorum…

Gülüyorum ama…

Diğer yandan da:

İçim acıyor…

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NOT:

Aynı anket sonuçlarına göre AKP:

Yine birinci parti…

Ama…

İkinci sırada:

İYİ Parti var…

Yaaaa…

Enseyi karartmayın…

Kovulmaktan kokuyorlar

Muhalif gazeteciler Erdoğan’a yaklaşma imkânına sahip değil…

Onları mazur görüyorum…

Ama…

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Cumhurbaşkanlığı uçağının kadrolu gazetecileri…

Yani:

“Gereğini yerine getirmekle görevli” olanlar…

Bir kere olsun Erdoğan’a:

“Sayın cumhurbaşkanım, Anayasa profesörleri, anayasanın 101. Maddesine göre üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilemeyeceğinizi, mazbatanızda 13. Cumhurbaşkanı yazdığını iddia ediyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?” diye sormadı…

Ya da:

Soramıyorlar…

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Hadi onlar ekmek parası korkusu yaşıyorlar…

Kovulmaktan kokuyorlar…

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İyi de…

Her salı meclis gurubunda konuşan muhalif liderler:

Neden bu soruyu sormuyorlar bu soruyu?..

Sahte diplomalılar cenneti

Geçen gün bir doktor tutuklandı…

Neden?..

Diploması sahteymiş de ondan…

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Meğer sadece o değilmiş diploması sahte olan…

Bir başka sahte doktor daha varmış aynı hastanede…

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İlk tutuklanan…

Diğerini de ele vermiş…

O da göz altındaydı…

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“Acaba” diyorum…

Baş hekimin diplomasını da mı kontrol etseler?..

Erken seçim mi?

Hani neredeyse ben de:

Meclis’in erken seçim kararı konusunda…

Erdoğan’ın, altılı masayla anlaştığını düşünmeye başlayacağım…

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Neden?..

Her gün gelen şehit haberlerinden…

Ve…

Ali Babacan’ın:

“Mart’ta baskın seçim var” deyişinden…

Felâket…

Neyzen Tevfik balıkçıya girmiş…

Bir palamudu alıp:

Kuyruğunu koklamış…

“Babalık” demiş Balıkçı… “Balık kokarsa baştan kokar…”.

“Biliyorum” diye terslemiş Neyzen:

“Bu balık zaten baştan kokmuş da kokunun kuyruğa kadar gelip gelmediğine bakıyorum…”.

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Kıssadan hisse ola canlarım…

Memleket…

Sahte diplomalılar için:

Cennet…

Gerçek diploma sahipleri için ise:

Felâket…

Onlar da bizim canlarımız

Bir halk deyimi şöyle diyor:

“Herkesin derdi dert, değirmencinin suymuş…”.

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Hacı Anneciğimin babasının:

Su değirmeni varmış…

Yeri geldiğinde halen canım anneciğim:

Bu deyimi söyler…

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Oysa canlarım…

Günümüz iletişim çağı…

Her sektör sadece kendi sorunlarını değil…

Tüm sektörlerin sorunlarını:

Gündeme getirmeli…

Dikkat çekmeli…

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İki gün önce Eczacılar yürüdü Ankara’da…

Ne yazık ki…

Medyamız:

Gereken özeni göstermedi…

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Oysa…

Eczaneler bizim eczanelerimiz…

Eczacıları bizim eczacılarımız…

Haliyle onların sorunları da:

Bizim sorunlarımız…

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Ne yazık ki iktidar:

Eczanelerdeki ekonomik çıkmazın bir numaralı sorunun SGK’u olduğunu görmezden geliyor…

Ne yazık ki:

Eczacılar yok sayılıyor…

İlaç fiyat farklarına…

İlaç yokluklarına…

Ve…

Kamu eczacılarının hak kayıplarına “dur” diyen yok…