Boşu boşuna halt etmiş olduk
Meğer Erdoğan – Sisi görüşmesi sadece bir tokalaşmaktan ibaret değilmiş…
Sisi ile 45 dakika görüştüğünü Erdoğan bizzat açıkladı…
Evet…
Prompter yoktu…
Ayak üstü konuşurken söyledi…
Demek ki: İletişim Başkanlığı duyulmasını istememiş…
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Neyse…
Sadece el sıkışmaktan ibaret olmayan bu görüşmeyi sevdim…
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Erdoğan, Suriye ile de normalleşmenin başlayabileceğini açıkladı…
Ve şöyle dedi:
“Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir; siyasette küslük olmaz…”.
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Evet…
Siyasette küslük olmaz…
Ama…
Adamın yüzüne kapıyı çarpmamalıydınız…
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Adamlara:
“Katil” dememeliydiniz…
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Cuma namazınızı…
Şam’da Emevî Camiinde kılacağınızı:
Söylememeliydiniz.
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Onlar yaşanmasaydı:
Çok iyi olacaktı…
Ama…
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Şimdi…
Ağayla kâhyanın oyunu gibi oldu…
Yani…
Boşu boşuna:
“Halt etmiş” olduk…
İçim acıyor
HBS Araştırma Şirketi, Kayseri’de bir anket yaptı…
Önümüzdeki pazar günü seçim olsa…
AKP’nin alacağı oy:
Yüzde 33,6…
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Oysa…
24 Haziran 2014 seçimlerinde AKP Kayseri’de:
Yüzde 71 oranında oy almıştı…
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Bu tablo…
AKP’nin bütün kalelerinde buna benziyor…
Ama…
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Kimi CHP’li…
Kimi İYİ Partili gazeteci ve sosyal medya yorumcuları bile hala:
“Altılı masanın adayı falanca olursa kazanamaz” gibi garip tavırlar sergiliyor…
Anlaşılmaz:
İddialarda bulunuyorlar…
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Hallerine gülüyorum…
Gülüyorum ama…
Diğer yandan da:
İçim acıyor…
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NOT:
Aynı anket sonuçlarına göre AKP:
Yine birinci parti…
Ama…
İkinci sırada:
İYİ Parti var…
Yaaaa…
Enseyi karartmayın…
Kovulmaktan kokuyorlar
Muhalif gazeteciler Erdoğan’a yaklaşma imkânına sahip değil…
Onları mazur görüyorum…
Ama…
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Cumhurbaşkanlığı uçağının kadrolu gazetecileri…
Yani:
“Gereğini yerine getirmekle görevli” olanlar…
Bir kere olsun Erdoğan’a:
“Sayın cumhurbaşkanım, Anayasa profesörleri, anayasanın 101. Maddesine göre üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilemeyeceğinizi, mazbatanızda 13. Cumhurbaşkanı yazdığını iddia ediyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?” diye sormadı…
Ya da:
Soramıyorlar…
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Hadi onlar ekmek parası korkusu yaşıyorlar…
Kovulmaktan kokuyorlar…
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İyi de…
Her salı meclis gurubunda konuşan muhalif liderler:
Neden bu soruyu sormuyorlar bu soruyu?..
Sahte diplomalılar cenneti
Geçen gün bir doktor tutuklandı…
Neden?..
Diploması sahteymiş de ondan…
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Meğer sadece o değilmiş diploması sahte olan…
Bir başka sahte doktor daha varmış aynı hastanede…
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İlk tutuklanan…
Diğerini de ele vermiş…
O da göz altındaydı…
★
“Acaba” diyorum…
Baş hekimin diplomasını da mı kontrol etseler?..
Erken seçim mi?
Hani neredeyse ben de:
Meclis’in erken seçim kararı konusunda…
Erdoğan’ın, altılı masayla anlaştığını düşünmeye başlayacağım…
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Neden?..
Her gün gelen şehit haberlerinden…
Ve…
Ali Babacan’ın:
“Mart’ta baskın seçim var” deyişinden…
Felâket…
Neyzen Tevfik balıkçıya girmiş…
Bir palamudu alıp:
Kuyruğunu koklamış…
“Babalık” demiş Balıkçı… “Balık kokarsa baştan kokar…”.
“Biliyorum” diye terslemiş Neyzen:
“Bu balık zaten baştan kokmuş da kokunun kuyruğa kadar gelip gelmediğine bakıyorum…”.
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Kıssadan hisse ola canlarım…
Memleket…
Sahte diplomalılar için:
Cennet…
Gerçek diploma sahipleri için ise:
Felâket…
Onlar da bizim canlarımız
Bir halk deyimi şöyle diyor:
“Herkesin derdi dert, değirmencinin suymuş…”.
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Hacı Anneciğimin babasının:
Su değirmeni varmış…
Yeri geldiğinde halen canım anneciğim:
Bu deyimi söyler…
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Oysa canlarım…
Günümüz iletişim çağı…
Her sektör sadece kendi sorunlarını değil…
Tüm sektörlerin sorunlarını:
Gündeme getirmeli…
Dikkat çekmeli…
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İki gün önce Eczacılar yürüdü Ankara’da…
Ne yazık ki…
Medyamız:
Gereken özeni göstermedi…
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Oysa…
Eczaneler bizim eczanelerimiz…
Eczacıları bizim eczacılarımız…
Haliyle onların sorunları da:
Bizim sorunlarımız…
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Ne yazık ki iktidar:
Eczanelerdeki ekonomik çıkmazın bir numaralı sorunun SGK’u olduğunu görmezden geliyor…
Ne yazık ki:
Eczacılar yok sayılıyor…
İlaç fiyat farklarına…
İlaç yokluklarına…
Ve…
Kamu eczacılarının hak kayıplarına “dur” diyen yok…