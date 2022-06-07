Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim üyesi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bitlis Eren Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.bitliseren.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür.

Son Başvuru Tarihi : 20.06.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar.

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