Avrupa kupalarında voleybol ve basketbolda maçlar oynanıyor. Trabzonspor dün sahaya çıktı. At yarışları yeniden start alacak. Peki Süper Lig ne olacak?

Önce Beşiktaş-Antalyaspor erteleme maçının 14 Şubat’ta oynanacağı, lige 25. hafta maçları ile 17 Şubat yani bugün devam edileceği açıklandı. Sonra depremzede kulüpler haklı olarak isyan bayrağı açtı. ‘Bu durumda oynayamayız’ dediler. Futbolu düşünecek zaman değildi tabii ki ve Kulüpler Birliği Vakfı, TFF ile görüştü. Ortak bir açıklama yapıldı. Liglerin başlama tarihi olarak 3-4 Mart zikredildi. Tarih 9 Şubat’tı. Hatayspor ve Gaziantep FK’nın ligden çekilip çekilmediği belli değildi.

Veee aradan bir hafta geçti. TFF, halen liglerin ne zaman başlayacağını resmen açıklamadı. Depremzede takımların ligden çekildiği 12 Şubat’ta resmileşti. Sizin bu satırları okuduğunuz gün hem TFF’nin hem de yayıncı kuruluş beİN Sports’un resmi internet sitelerine göre İstanbulspor-Sivasspor mücadelesi var. Ancak maç falan oynanmayacak. Acımız büyük ama ne olur biraz ciddiyet.

★★★

Şampiyonlar Ligi maçlarında depremzedelerimiz anıldı. Anıldı ama UEFA, Türkiye’ye 300 bin Euro yardım yaptı. ‘Alın o parayı da…’ diyesi geliyor insanın. Takımlarımıza en ufak bir ceza fırsatını kaçırmayan UEFA’nın gözündeki değerimiz bu kadarmış. Yazık.