Bir millet parasını nasıl çarçur ediyor?..

Yandaşlara peşkeş çekilen, geçmediğimiz yolların, köprülerin parasını cebimizden ödüyoruz. Doğru!..

Diyanetin 2023 bütçesi yine birçok icracı bakanlığı solladı. Doğru!..

Kamuda israf gelecek yıl da rekorlara doyamayacak. Doğru!..

Haklı olarak belli bir kesim, gelecek yılın bütçesi üzerinden mukayeseler yapıyor. Nedense bir yerler ısrarla görmezden geliniyor!..

Habertürk’ten, Ahmet Kıvanç’ın haberiydi;

–2023 bütçesindeki artıştan siyasi partiler de payını alacak. Seçim yılının da etkisiyle siyasi partilere gelecek yıl yapılacak Hazine yardımı bu yıla göre 7 kat artarak 4.5 milyar liraya ulaşacak. Hazine yardımlarından en büyük payı AK Parti alacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2023 yılı bütçesinin TBMM’ye sunulmasının ardından siyasi partilere yapılacak Hazine yardımı da belli oldu. Kanuna göre, son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve ülke barajını aşan siyasi partilere her yıl hazineden ödenmek üzere devlet yardımı yapılıyor. Devlet yardımı tutarı, barajı aşan partilerin oy sayılarına göre paylaştırılıyor.

Gelecek yıl siyasi partilere toplam 4.5 milyar lira hazine yardımı yapılacak. Bunun 1.5 milyar liralık kısmı ocak ayında partilerin hesaplarına yatırılacak. Ocak ayında AK Parti’ye 653.8 milyon, CHP’ye 348 milyon, HDP’ye 179.8 milyon, MHP’ye 170.5 milyon, İYİ Parti’ye ise 153.1 milyon lira hazine yardımı yapılacak. Ocak ayındaki yardımlar, yılın ilk on günü içinde partilerin hesaplarına yatırılacak.

Kanun uyarınca, hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katı olarak uygulanıyor. Seçime ilişkin hazine yardımları, Yüksek Seçim Kurulu’nca seçim kararının ilan edilmesini izleyen 10 gün içinde partilere ödeniyor.

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-Seçim kararının ilan edilmesiyle AK Parti’ye 1.3 milyar, CHP’ye 695.9 milyon, HDP’ye 359.7 milyon, MHP’ye 341 milyon, İYİ Parti’ye ise 306.1 milyon lira ilave hazine yardımı yapılacak. Böylece gelecek yıl AK Parti’ye toplam 1 milyar 961.3 milyon lira, CHP’ye 1 milyar 43,9 milyon TL, HDP’ye 539.5 milyon TL, MHP’ye 511.5 milyon TL, İYİ Parti’ye de 459.2 milyon TL hazine yardımı yapılacak.

2022 yılı bütçesi başlangıçta 1 trilyon 751 milyar lira olarak öngörülmüştü. Temmuz ayında ek bütçe ile bütçe büyüklüğü 2.8 milyar liraya çıktı.

2022 yılında siyasi partilere yapılan hazine yardımı başlangıç bütçesi üzerinden yapılmıştı. Ek bütçe dolayısıyla siyasi partilere ayrıca bir yardım yapılmadı.

Kanuna göre, genel bütçe gelirleri toplamının beşbinde 2’si oranındaki hazine yardımı barajı aşan siyasi partiler arasında paylaştırılıyor. Seçimde yüzde 3’ün üzerinde oy alan partilere ise en düşük yardım alan partiye yapılan yardımla oranlanmak suretiyle ilave hazine yardımı yapılıyor.

2022 yılında AK Parti 280.3 milyon, CHP 149.1 milyon, HDP 77.1 milyon, MHP 73.1 milyon lira hazine yardımı aldı. İYİ Parti son seçimde yüzde 9.96 oranında oy aldığı için oyları MHP ile oranlanarak 65.6 milyon lira tutarında yardım aldı. Böylece, normalde 579.5 milyon lira olan siyasi partilere hazine yardımı 645.2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu yılın mart ayında yürürlüğe giren kanunla ülke barajı yüzde 7’ye düşürüldü. Bundan dolayı İYİ Parti gelecek yıl asıl yardım pastasından pay alacak. Kanun değişmeseydi partilerin alacağı toplam hazine yardımı 450 milyon lira daha fazla olacaktı.

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Her yıl, bütçe Meclis’e sunulunca, meslektaşlarımız, benzer haberler yaparlar. Sadece rakamlar değişerek artar. Ahalinin hiiç gıkı çıkmaz!.. Geçmediğimiz otoyollara, köprülere cebimizden para ödüyoruz da, siyasi partilere yapılan bu astronomik hazine yardımları Hans’ın cebinden mi çıkıyor?.. Üstelik bu yıl ekonomik kriz yüzünden inim inim inliyoruz?.. Lafa gelince bol keseden atan çok. Aynı, milletvekili maaşlarına yapılan artışlar gibi Meclis’te bu rakamlara itiraz eden olmaz. Alan razı veren razı çünkü!..

Ne yaparlar bu kadar parayı siyasi partiler?.. Bileniniz var mı?.. Hatta merak edeniniz var mı?.. Sanmıyorum!.. Olsa, bugüne kadar kulağıma gelirdi…

Meslek hayatımda çok duymuşumdur; siyasi partiler içinde bu paraların bölüşümü için kıyasıya kavgalar yaşanır. İl, ilçe teşkilatları birbirine düşer. En tepelerde de durum farklı değildir. Nice genel başkan yardımcıları bilirim; anketçilere, propaganda ve reklam şirketlerine verilecek paralar, ayrılacak bütçeler yüzünden genel başkanları ile papaz olurlar. Bu yüzden partilerinden istifa ederler ama kamuoyuna açıklama yaparken partisinin siyasi çizgisini beğenmediğini anlatırlar!..”

“Demokrasinin şartı” diye dayatılan bu işe itirazım var!..

Siyasi partiler holdingleşti… Milletin cebinden alınan parayla siyaset olmaz, olmamalı!..

Ee, nereden para bulacaklar da faaliyetlerini yürütecekler?..

Var mısınız işi gönüllülük esasına bağlamaya?..

Kanun çıkarılsın, kriterleri belirlensin… Bir benzerini Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar için uygulamıyor muyuz?..

Madem para bizim cebimizden çıkıyor, o zaman miktarını da biz belirleyelim…

Haksız mıyım?..

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.