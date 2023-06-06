Bir ilişkide aşk mı daha önemlidir yoksa şehvet mi?

Uzmanlar aşka 3 aydan 3 yıla kadar ömür biçiyor. Bu açıdan cinsel çekim ve şehvetin aşktan daha güçlü olduğu söylenebilir…



Evlendiğimizde bir sorun yaşar mıyız?

SORU:

Erkek arkadaşımla çok güzel bir ilişki yaşıyoruz, birbirimize aşkla bağlıyız. Aramızda öyle çok güçlü bir cinsel çekim olduğunu söyleyemem, zaten cin­sellik yaşamıyoruz. Bu durum evlenince sorun olur mu? D.C./Kayseri

CEVAP:

Cinsel istek ve şehvetin en yoğun olması gereken bir dönemde cinsel isteğinizin olmaması bazı tehlike sinyallerini çaldığını gösteriyor. Aşk çoğu zaman bir rüya gibidir ve her rüyanın bir sonu vardır. Uzmanlar aşka 3 aydan 3 yıla kadar ömür veriyor. Dolayısıyla şehvetin aşktan daha güçlü olduğu söylenebilir. Çünkü şehvet içinde aşkı da barındırırken aşkın içinde şehvet olmayabilir. Sizin durumunuzda aranızda­ki sevgiye rağmen niye birbirinize şehvet duyup arzulamadığınızı anlamak gerekir. Bu durum evlenince mutlaka bir sorun olarak karşınıza çıkacaktır. Aranızda bir cinsel çe­kim ve şehvet oluşması için erotik çift olma yolunda bazı adımlar atarak sonuçlarına bakabilirsiniz. Eğer çabalarınıza rağmen bir cinsel çekim oluşmaz ise bir cinsel terapis­te gitmeniz uygun olabilir.

Eşim niye yatakta sohbeti sevmiyor?

SORU:

Çocukken sürekli annemle babamın yatakta fısıltılarını duyar ne konuştuklarını merak ederdim. Şimdi ben de eşimle sevişmeden önce yatakta sohbet etmek istiyorum ama o bunu çok sevmiyor ve istemiyor. Sizce konuşmak cinselliği nasıl etkiler? Ş.R./ İstanbul

CEVAP:

Cinsellik ve onun önemli bir kısmını oluştu­ran sevişmek her şeyden önce bir ileti­şimdir. Eskiler sevişmeyi, sevgiyi paylaşma anlamında kullanıyordu. İlişki esnasında konuşmak hem eşlerin birbirlerinden bek­lediklerinin anlaşılması ve gerçekleşmesi sağlar hem de erotik bir ortam yaratarak cinsel anlamda uyarılmayı ve şehveti artırır. Bununla birlikte yatakta konuşmak ve bun­dan keyif alabilmek için her iki eşin de bunu sevip istemesi gerekir. Bazı kişiler yatakta konuşmayı dikkat dağıtıcı, komik ya da gereksiz bulabilir. Sizin durumunuzda eşiniz bunu sevmiyorsa fazla zorlamamanız uygun olur. Arada sırada onun ilgisini çekecek ko­nularda konuşup keyif almasını sağlayarak zamanla alışmasını sağlayabilirsiniz.