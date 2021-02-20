Bir dünya enayi devlet adamı!..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Gara operasyonunda iktidar yönelttiği sorular yüzünden çok hiddetlenip kızarken ne dedi?

“Kimse kusura bakmasın enayilik bir devlet adabı değildir.”

Aklıma geliverdi;

-Ülkesindeki Amerikan üssünü kapatma sözüne sadık kalamadığı ve parti üyelerinden birinin yolsuzluğa karışması sebebiyle istifa eden Japonya Başbakanı Yukio Hatoyama…

-49 kişinin öldüğü tren kazası sonucu istifa eden Mısır Ulaştırma Bakanı Rashad al-Mateeni…

-Alışveriş merkezindeki çatının çökmesiyle 54 kişi hayatını kaybedince “Benim de sorumluluğum var” deyip istifa eden Letonya Başbakanı Valdis Dombrovskis…

-Gölde tekne faciası sonucu 15 turist hayatını kaybedince “Etik sebepleri göz önüne alarak” diye belirtip istifa eden Makedonya Ulaştırma ve İletişim Bakanı Mile Janakieski…

-Öğrencilerin okul gezisi için taşındığı feribot faciasında 276 kişi hayatını kaybedince istifa eden Güney Kore Başbakanı Chung Hong Won…

-11 Mart 2011’de yaşanan 8.9 şiddetindeki deprem ve ardından gelen tsunamide etkisiz kriz yönetimi sonucu eleştirilince istifa eden Japonya Başbakanı Naoto Kan…

-5 kişinin öldüğü köprü çökmesi olayından sonra istifa eden Kosta Rika Ulaştırma Bakanı Karla Gonzales…

-77 kişinin hayatını kaybettiği Oslo’daki çifte saldırıda yetersiz kaldığı eleştirileri yapılınca istifa eden Norveç Adalet Bakanı Knut Storberget…

-Donanma üssünde meydana gelen patlamada 13 kişi ölünce istifa eden Kıbrıs Rum kesiminden Rum Savunma Bakanı Costas Papacostas, Genelkurmay Başkanı Petros Tsalikidis ve Dışişleri Bakanı Marcos Kipriyanu…

-Bulgaristan’da 17 kişinin ölümüne yol açan trafik kazasının ardından anında istifa eden Ulaştırma Bakanı İvaylo Moskovski, Bölgesel Geliştirme Bakanı Nikolay Nankov ve İçişleri Bakanı Valentin Radev…

-Birleşmiş Milletler (BM) adına Mali’de görev yapan iki askerin kaza sonucu yaşanan patlama nedeniyle yaşamını yitirmesinde siyasi sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle istifa eden Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis, Genelkurmay Başkanı Tom Middendorp…

Vay enayiler vay!.. Enayiliklerine doymasınlar emi!..

Gelsinler de buralara “adap” neymiş öğrensinler!..

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Ulu Tanrı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.