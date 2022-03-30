Bir ders daha aldık

Kültürsüz futbol olmaz. Üçlü savunmaya dönüyorsun, hangi altyapıyla yapacaksın? Senin futbolun hangi eğitimle üçlü savunmaya evrilecek. Atama sorumlular, hocalarla nereye gideceksin? Adam geliyor, sana yarım kadrosuyla 4 dakikada 2 gol atıyor. Portekiz karşısında sahadan siliniyorsun. Avrupa futbolu altınsa biz gümüş değiliz.

Örnek verelim iki Alman eğitiminden. Nuri Şahin gitti rüştünü Antalyaspor’da en iyi şekilde ispatlıyor. Paraşütle milli takıma indirilen Hamit Altıntop, ne A Milli Takım ne de kulüp tecrübesi olan Stefan Kuntz’u bize layık görüyor. Sonuç ne oluyor? Turnuvasız, hedefsiz ve günü kurtaran bir milli takım. Alt takımlara hiç değinmeyeyim, hem gençlerin yetenekleri öldürülüyor hem de ne kadar başarısız olursa olsun birileri ısrarla o koltuklarda oturuyor.

Sende Cengiz Ünder, Merih Demiral, Çağlar, Enes gibi yetenekler varken Dünya Kupası’nı televizyondan izleyeceksen başarısızsın arkadaş. Değil Stefan Kuntz, Roberto Mancini’yi de getirsen bir şey değişmez. Herkes yerli hocasını yüceltirken sen yerin dibine sok Türk futbolu. Bedelini işte böyle başarısızlıklarla ödersin.