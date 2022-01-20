Biden’ın konuşması fiyatları fırlattı: Altında Ukrayna etkisi

Altın fiyatları Rusya ve ABD arasındaki Ukrayna geriliminden destek buldu. Jeopolitik gerilimler de güvenli limana olan talebi artırdı. ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya ve ABD arasında tansiyonu yükselten açıklamaları altın fiyatlarının artmasına sebep oldu.

Altın fiyatları, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna ile ilgili konuşmaları sonrasında spot piyasada ons başına 1840 dolar seviyelerine tırmandı. Gram altın ise 800 TL seviyelerine yakın.

Altın yatırımcıları omicron varyantının piyasalara etkisi ve ABD merkez Bankası’nın (Fed) olası kararlarını izlerken Biden’ın Ukrayna konusundaki tansiyonu yükselten açıklamaları altın fiyatlarını artırdı.

UKRAYNA GERİLİMİ FİYATLARI YÜKSELTTİ

ABD Başkanı Biden görevindeki ilk yılını değerlendirdiği konuşmasında, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin, “Rusya, Batı’yı, ABD’yi ve NATO’yu ciddi anlamda test edecek. Bence Ukrayna’ya girecek” dedi. ABD başkanı ayrıca, Çin ithalatına uyguladığı ek tarifeleri kaldırıp kaldırmayacağının belirsiz olduğunu söyledi.

Biden ayrıca konuşmasında enflasyonun hızını dizginlemenin Fed’in işi olduğunu söyledi ve merkez bankasının parasal sıkılaşma planlarını destekledi.

Konuşmanın ardından yatırımcının ilgisi güvenli liman olan altına yöneldi. Altın fiyatları ons başına 1810 dolar seviyelerinden 1840 dolar seviyelerine tırmandı.

Altın Vadeli İşlemleri, New York Ticaret Borsası’nda yüzde 1,65 yükselerek onsu 1840 dolardan işlem gördü. Ons altın ise 1839 dolar seviyesinden işlem gördü.

Doların diğer para birimleri karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi de değer kaybetti.

Gümüş ise yüzde 2,83 arttı ve onsu 24 dolardan işlem gördü.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

İç piyasada ise altın fiyatları ons altındaki fiyatlanmanın yanı sıra dolar/TL’deki hareketliliği de takip etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı politika faizi kararı da yatırımcı tarafından yakından izleniyor.

Kapalıçarşı’da gram altın 798 TL’den işlem görürken çeyrek altın 1292 TL alış ve 1316 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 5171 TL alış ve 5.243 TL satış fiyatıyla işlem gördü.