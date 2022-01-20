Biden’dan endişe yaratan açıklama: Putin bedelini ödeyecek

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya gireceğini öngördüklerini söyleyerek uluslararası kamuoyunda endişe yarattı.

Son dönemde Rusya ile Batı ülkeleri arasında yaşanan gerilimi tırmandıracak bir açıklama Washington’dan geldi.

ABD Başkanı Joe Biden düzenlediği basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’ya gireceğini öngördü ve olası bir işgalin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir felaket olacağını söyledi.

Biden açıklamasında Batı’nın birlikte hareket etmeye devam etmesini isterken olası bir saldırı durumunda Moskova’ya karşı birlik olunması çağrısında bulundu.

Washington’da basın mensuplarının karşısına çıkan Biden, “Rusya Ukrayna’yı işgal ederse bunun bedelini hemen, kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede ödeyecektir” dedi.

BÖLGEDE NE OLUYOR?

Her şey 2014 yılında Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimle başladı… Rusya, Ukrayna’ya bağlı Kırım’ı ilhak etti. Tansiyonun yüksek olduğu dönemde Batı ülkeleri Rusya’ya yaptırım kararı alırken, Rusya-Ukrayna sınırındaki Donetsk’te de Moskova’nın desteğiyle Rus ayrılıkçılar Ukrayna ordusu ile savaşa başladı.

Bölgede Rus ayrılıkçıların etkisi ve kontrolü devam ederken Ukrayna aradan geçen 8 yıldır topraklarını geri almaya çalışıyor.