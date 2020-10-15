Beyaz’dan O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak

Jüri koltuğunda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı O Ses Türkiye’nin bu sezon yayınlanıp yayınlanmayacağı bir süredir konuşuluyordu. Merak edilen konuya jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk açıklık getirdi.

O SES TÜRKİYE BU YIL OLMAYACAK

Beyazıt Öztürk, jüri üyelerinden olduğu O Ses Türkiye yarışmasının pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacağını söyledi.

51 yaşındaki şovmen, “İnsanlar mizah izleyip, kafa dağıtmak istiyor. Bununla ilgili çalışıyoruz.” dedi.

Karantina dönemini herkes gibi evinde geçirdiğini anlatan Öztürk, “Ben de evde yemek, ekmek yapanlardanım. Çok güzel yaprak sarmayı öğrendim. Yeteneklerimizi keşfetme anlamında etkili bir dönem oldu.” diye konuştu.

YENİ PROJE İLE EKRANALARA DÖNECEK

‘Beyaz Show’ ile ekrana döneceği haberleri hakkında Öztürk, “Bir plan var ama ‘Beyaz Show’la ilgili değil. Acun’un da başı çok yoğun bu aralar. Bizim iş 15-20 gün içerisinde netleşir. İbrahim Büyükak’la yine şov tarzında bir program olacak.” şeklinde konuştu.