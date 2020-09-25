Beşiktaş’tan Avrupa’ya penaltı atışlarıyla veda!
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Beşiktaş’tan Avrupa’ya penaltı atışlarıyla veda!

Avrupa’daki temsilcilerimizden Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda normal süresi 1-1 biten maçta Rio Ave’ye penaltı atışlarında 4-2 kaybederek Avrupa defterini kapattı. Beşiktaş, 2013 yılından bu yana ilk kez Avrupa’ya Eylül ayında veda etti.

Beşiktaş Vodafone Park’ta ağırladığı Portekiz ekibi Rio Ave’ye normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarında kaybederek UEFA Avrupa Ligi macerasına son verdi. Mücadelede 1-0 öne geçen siyah beyazlılar 85’te Bruno Moreira’nın golüne engel olamadı. Uzatma dakikalarında eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Temsilcimizde Larin ve Welinton üst üste 2 penaltıyı kaçırdı. Rio Ave 4 atışta ağları bularak play-off’a yükselen taraf oldu.

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