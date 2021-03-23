Beşiktaş’a +1 puan

Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisinin 1-1 bitmesinin kime fayda getireceğini düşünecek olursak Kartal’ın avantajını koruduğunu söyleyebiliriz. Lider konumdaki Beşiktaş, Galatasaray’ın mağlup olduğu haftada artı 1 puan daha hanesine yazdırdı. Maça baktığımızda galibiyeti kaçıran da Beşiktaş’tı. 3 veya 4 gol atabileceği bir karşılaşmadan 1 puanla ayrılmak üzücü bir durumdur elbette. Son dakikalarda Fener bile kazanabilirdi. Futbol böyle bir oyun işte. 1-0’lık skorun gidişatı her türlü tehlikeye açıktır.

Oyun stratejisinden hiçbir zaman taviz vermeyen Sergen Yalçın, tempolu futboluna bu şekilde devam ettiği sürece şampiyonluk yolunda bir sıkıntı çıkmayacaktır. Aboubakar başta olmak üzere siyah-beyazlı futbolcuların yüksek enerjiyle mücadele etmesi de takım adına olumlu bir işaret. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeniden yarışta olması siyah-beyazlılarda bir endişeye yol açabileceği konuşulsa da rakiplerine göre daha iyi futbol oynayan bir takım var ortada. Bu gerçek Fenerbahçe maçında da değişmedi.

Kartal kazansaydı “Şampi…” olacaktı ama şu an da durumun değişmediğini düşünüyorum.