Beşiktaş Genel Kurulu’nda kavga çıktı: Tokatlar, hakaretler havada uçuştu!
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Beşiktaş Genel Kurulu’nda kavga çıktı: Tokatlar, hakaretler havada uçuştu!

Beşiktaş’ın 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda salon karıştı!

Beşiktaş’ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu Akatlar Spor Kompleksi’nde devam ediyor. Genel kurul üyesi Berk Tunca’nın konuşmasını yaptığı sırada salonda gerginlik yaşandı. Tunca’nın konuşmasının yapmasının ardından üyeler arasında arbede yaşandı.

Beşiktaş Kulübü mali genel kurulunda kavga

Tokat atmaya ve karşılıklı hakarete varan kavgalar uzun süre yatışmadı. Kadın bir üyenin araya girerek öfkeli üyeleri sakinleştirmeye çalıştığı görülürken, küfürler sırasında üyelerin ağzını eliyle kapatmaya çalışması da dikkat çekti.

(DHA)

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