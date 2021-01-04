Beşiktaş bitti demeden

Spor yazarlığı yaşantımda en çok zorlandığım yazılardan biri oldu. Bir tarafta gönül verdiğim Beşiktaş, diğer tarafta da Samet ağabeyimin çalıştırdığı Kayserispor. Beşiktaş bu maçı kazanarak liderliğe yükselmek, Kayserispor da alt sıralardan kurtulmak için bir çıkış hedefliyordu. İki takım için de stres yüklü bir maçtı.

Beşiktaş’ın kanatlardaki hücum silahları N’Koudou ve Rosier (Sağ bek gibi görünse de dün sağ ön oyuncusu gibi sürekli hücuma çıktı) Kayserispor’un başarılı alan daraltması nedeniyle boş alan bulamadı. Hal böyle olunca da Beşiktaş’ın en etkili olduğu alanlardan biri tıkandı: Kenar ortalar.

Kapanan rakibi savunma arkasına derinlemesine toplar, şutlar, serbest vuruşlar gibi hücum alternatifleriyle açabilirsiniz. Bu noktada Ghezzal fazlasıyla arandı. Maçın başında Mensah kazanılan penaltıyı değerlendirebilseydi, o zaman farklı bir tablodan bahsedebilirdik.

Maçta dakikalar ilerleyip gol de gelmeyince Beşiktaşlı oyuncularda stres başladı. Sergen Hoca, Hasic’i oyuna alarak hücumda etkinliği artırmak ve sağ kanattan daha etkili gelmek istedi. Larin’i de forvet mevkiine alarak gol bulmak istedi.

Tam maç berabere bitecek derken Beşiktaş son dakikalarda bir penaltı daha kazandı. Bu kez topun başına N’Koudou geçti ve atışı gole çevirdi. Hasic de Beşiktaş’ın liderliğini perçinleyen golü attı.