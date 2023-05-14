Beşiktaş artık futbol kulübü!

Bundan sonra Beşiktaş için sadece futbol var. Bunu açık şekilde söylemek gerek. Biz değil yöneticiler söyleyecek tabii çünkü bu gurur onların…

Kurdukları harika basketbol takımı bir hafta sonra küme düşebilir! Yazdık, çizdik. Ciddiye alınmadı. Sezonun ortasında takım sil baştan değiştirildi, yeni koç geldi fark etmedi. Beşiktaş, başkanı, Beşiktaş’ın eski yöneticisi olan Bahçeşehir Koleji’ne yenildi. Diğer yanda deprem nedeniyle İstanbul’a taşınan Gaziantep Basketbol son saniyede kaybetmese şu an Beşiktaş yüzde 99 küme düşmüştü. Ama Allah’ın işi işte siyah-beyazlıların işkencesi bir hafta daha uzadı!

Haftaya Gaziantep, Daçka’yı yenerse, Büyükçekmece’ye kaybetmesi halinde Beşiktaş küme düşecek. Düşmek çıkmak sorun değil. Sportif alanda her sonuca yer var. Ancak önünde bir de Fenerbahçe örneği varken insanın nutku tutuluyor. Rakibin, salon sporlarındaki her alanda öyle başarılı ki düşünüp düşünüp yüzü kızarıyor insanın. Tabii yöneticilerin değil; taraftarın, camianın…

Neyse seneye değil ama bir sonraki sene Beşiktaşlı basketbolcular, Dolmabahçe’de taraftarı şampiyon olarak selamlar artık. Yanlış anlaşılmasın. Süper Lig değil 1. Lig yani aslında ikinci lig şampiyonu olarak çıkarlar taraftarın karşısında. Tıpkı iki sene sonra Sultanlar Ligi’ne geri dönen kadın voleybolcular gibi. Çünkü küme düşecekler dostlar.

Şehirlerini terk etmek zorunda kalan, bin bir sorunla boğuşan Gaziantep’i geçip ligde kalırlarsa iş değişir sanmayın. Bence bir fark yok arada. Beşiktaş’ı futbola indirgeyen zihniyet çoktaaan küme düştü bence. Geriye kalan sadece zaman meselesi…