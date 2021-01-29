Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin davada mütalaa

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı’nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013’te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, iddianamede “Olası kasıtla öldürmek” suçundan müebbet hapsi istenen tutuksuz sanık F.D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) katıldı. Şikayetçi anne Gülsüm Elvan, baba Sami Elvan da duruşmada hazır bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise duruşmayı izleyici olarak takip etti. Duruşmaya, mahkeme başkanı yeni atandığı için yerine geçici mahkeme başkanı baktı.

YENİ BAŞKANIN DAVADAN ÇEKİLMESİNİ TALEP ETTİLER

Elvan ailesinin avukatları, yeni atanan mahkeme başkanının İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Gezi Davasına başkanlık ettiğini, bazı söylemleri nedeniyle tarafsız olamayacağı gerekçesiyle davadan çekilmesini talep ettiler.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık polis F.D’nin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde olay tarihi olan 16 Haziran 2013’te Okmeydanı Petek Market önünde grup gazcı personeli olarak görev yaptığı kaydedildi.

Mütalaada, Berkin Elvan’ın saat 08.30 sıralarında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başına gaz fişeği gelmesi sonucu ameliyata alındığı, Berkin Elvan’ın üzerinden 11 adet Feza torpil yazan torpillerin hastane yetkililerinden teslim alındığı, Ulusal Kriminal raporuna göre teslim formunda torpilin 7 rakamıyla değiştirildiği belirtildi.

“ÖLÜME NEDEN OLAN ATIŞIN 2. ZET POLİSİNİN YAPTIĞI BELİRLENDİ”

Mütalaada, Ulusal Kriminal raporuna göre olayda kullanılan ZET tüfeği gaz fişeğinin yaklaşık 150 gram ağırlığında olduğu, gaz fişeğinin 40-50 metre mesafeden insan kafatasını göçertmeye yeterli olduğu, bu nedenle insana nişan alınarak atılamayacağı, olayı gerçekleştiren ve maktülün ölümüne sebep olan gaz fişeği kullandığı tespit edilen 2. ZET’çinin kolu sargılı kişi olduğu ifade edildi.

Mahkemeye ulaşan Jandarma Kriminal Laboratuvarı raporuna göre, 2. ZET polisinin sanık F.D. kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğu ve maktülün 2. ZET polisi (kolu sargılı) polis tarafından vurulduğunun tespit edildiği anlatıldı.

Mütalaada teknik başka raporlara da yer verilerek maktülün ölümüne sebep olan atışın 2. ZET polisi tarafından yapıldığı ve bu kişinin de sanık olduğu vurgulanarak sanık hakkında “Olası kasıtla öldürmek” suçundan dava açılmışsa da, “Bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan TCK 82/1-e, 22/3. maddeleri gereğince 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edildi.

DURUŞMA 18 HAZİRAN’A ERTELENDİ

Duruşma, mütalaaya karşı taraf avukatlarının beyanlarının alınması için 18 Haziran’a ertelendi. Duruşma çıkışında, anne Gülsüm Elvan tepki gösterdi.

Gülsüm Elvan, kendisini teskin eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sarıldı. Adliye önündeki meydanda da Gülsüm ve Sami Elvan ile davanın avukatları basın açıklaması yaptılar.

(DHA)