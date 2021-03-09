Beraberlik tılsımı

Fenerbahçe, deplasmanda iyi futbol çıkarabiliyorsa, evinde neden bu kadar aciz, teslimiyetçi oluyor, anlamak mümkün değil. Erol Hoca, buna çözüm bulduğu an Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük favorisi olur. Belki de psikolojik yardım alınması gerekiyordur. Deplasmanda kendine daha güvenli oynuyor her futbolcu. Konyaspor maçı Fenerbahçe için aslında bir dönüm noktasıydı. Kaybedilecek puan, şampiyonluk iddiasından uzaklaştıracaktı Kanarya’yı. Fenerbahçe, oyuna istekli, hızlı ve üçüncü bölgede pres yaparak başladı. Rakibi hataya zorladı, bu şekilde önemli pozisyonlar da yakaladı.

Altay güven veriyor. Mert Hakan çalışkandı, Pelkas ve Sosa çok faydalı oynadılar. Gökhan, hem ofansta hem defansta çok gayretliydi. Osayi Samuel’i tutamadı Konyasporlu oyuncular. Attila Szalai, devre arasında yapılan transferler arasında en çok verim vereni. Stoperde, sol bekte iyi performanslarını izledik. Dün, bunlara gol de eklendi. Samuel ise böyle çok goller atacaktır.

Fenerbahçe, deplasmandaki futbolu Kadıköy’e taşımak zorunda. Kadıköy’de rakiplerin kapanması Erol Hoca’ya haklılık vermez. Deplasmanlarda başarılı olması bir tılsım gibi adeta ama aynı tılsımı eve de ister Fenerbahçe taraftarları Erol Hoca’dan.