Beraberlik daha yakın

İki hoca da öncelikle kaybetmemeyi düşünecektir

Seyircisiz maçların seyir zevki yok. Özellikle de derbilerde taraftarlar çok aranıyor. Büyük maçlarda taraftar avantajı olan takım yüzde 25-30 oranında galibiyete yaklaşıyor. Ancak boş tribünler önünde oynanacak derbide iş tamamen teknik adam ve futbolcuların becerisine kalıyor. Beşiktaş’ın da Galatasaray’ın da kazanmak için değil, kaybetmemek için mücadele edeceklerini düşünüyorum. ‘Önce gol yemeyeyim’ anlayışı, iki hocayı da tedbirli olmaya itecektir.

Son haftalarda Beşiktaş forvetlerinin çok formda olması siyah-beyazlı ekibin en önemli avantajı olarak görülebilir. Galatasaray’ın son dönemdeki bir iyi bir kötü performansı da olumsuz düşünmeme sebep oluyor. Büyük ihtimalle maçın berabere biteceğini düşünüyorum.

Beşiktaş’tan Aboubakar ve Larin’in performansları belirleyici olur. Duran toplarda ve ortalarda Beşiktaş’ın arka direk organizasyonlarına dikkat etmesi gerekir Galatasaray’ın. Sarı-kırmızılı ekip adına ise orta saha ile forvet uyumu skor getirir. Sarı-kırmızılı oyuncular Diagne’yi ceza sahasında topla buluşturursa Beşiktaş’a zor anlar yaşatabilir.