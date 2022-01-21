Bekaret obsesyonu nedir?

Bekaret konusu, bazı hassas kişilerde obsesyon dediğimiz takıntılı düşüncelere dönüşerek zihin fonksiyonlarını bozacak seviyeye gelebilir…



Bu düşüncelerden nasıl kurtulurum?

SORU:

26 yaşında bir genç kızım. Bende ergenliğimden beri bekaretimin bir kazayla ya da yanlış bir şey yaparken bozulacağı korkusu var. Bazen de ya haberim olmadan zarar gördüyse dedi­ğim oluyor. Bu tür düşünceler neden olur, ne yapabilirim? G.R./ Kayseri

CEVAP:

Ebeveynlerin koruma amaçlı uyarıları, bir şekilde bu baskının korkuya dönüş­mesini ve içselleşmesini sağlar. Bazı hassas kişilerde bu durum obsesyon dediğimiz takıntılı düşüncelere dönüşe­rek zihin fonksiyonlarını bozacak sevi­yeye gelebilir. Bekaret obsesyonu aynı kültürel değerlerde yetişen erkeklerde de sık görülen bir durumdur. Gazetelerin üçüncü sayfaları bu nedenle işlenmiş namus cinayetleri ile doludur. Takıntılı düşüncelerin işlevselliği bozması haline takıntı hastalığı denir. Sizin durumunuzda sorununuzun bekaret değil bir obsesyon hastalığı olduğu düşünülebilir, bu nedenle vakit kaybetmeden bir uzmandan profes­yonel destek almanız uygun olur.

Beni neden sadece yatakta hatırlıyor?

SORU:

4 yıldır evli bir kadınım. Eşimle duygu­sal ve cinsel yaşamda bazı sorunlarımız var. Beni yalnızca akşam sevişmek istediğinde hatırlıyor. Buna çok sinirle­niyorum. Ne yapabilirim? G.V./ Eskişehir

CEVAP:

Evlilik ve çift ilişkisinde cinsellik her ne kadar yemek kadar doğal bir olay olsa da öncesi ve sonrasıyla bir bütünlük oluş­turur. Gün boyu birbiriyle ilgilenmeyen mesaj göndermeyen, iki çift güzel söz söylemeyen, yan yana oturup bir elmayı paylaşmayan eşlerin akşam olduğunda mutlu bir cinsellik yaşaması mümkün değildir. Oysa iyi bir gece, sabah eşlerin ayrılırken birbirlerine ne söyledikleriyle, nasıl baktıklarıyla, gün içindeki sıcak ilgi­leri ve iletişimleriyle başlar. Fransızlar’ın ön sevişmenin ön sevişmesi dedikleri gün içindeki erotik iletişim birçok çiftin ihmal ettiği bir durumdur. Özellikle ka­dınlar için cinsellik yaşamadan önce duy­gusal yakınlık ve paylaşım erkeklere göre daha önemlidir. Doğası gereği sonuç ve çözüm odaklı erkekler için bunu anlamak her zaman kolay olmayabilir. Eşinizle sakin bir ortamda konuşarak duygusal ihtiyaçlarınızın da olduğunu söyleyebilir, beklentilerinizi daha açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirebilirsiniz.

Yaşadığım problem zamanla düzelir mi?

SORU:

32 yaşındayım, bir ilişkim oluncaya kadar hep mastürbasyon yaptım, Ancak kız arkadaşımla yaşadığım cinsellikte boşalma güçlüğü yaşıyorum. Bu durum düzelir mi? Z.D./Hatay

CEVAP:

Mastürbasyon alışkanlığı her geçen gün daha fazla karşılaştığımız bir sorun, hatta birçok erkeğin ilişkisini ve ya evliliğini ciddi anlamda bozabiliyor. Bundan kurtulmak için biraz çaba göstermeniz, mastürbasyon yapmak yerine iradenizi kullanarak beklemeniz, cinsel isteğinizi partnerinize saklamanız uygun olur. Bunun için pornografi ve dergiler gibi dış uyaranlardan uzaklaşmanız, enerjinizi hoşunuza giden başka alanlara yöneltmeniz önerilebilir. İlk aklınıza düştüğünde yapmak yerine ertelemeyi zamanla bu erteleme sürelerini uzatmayı deneyebilirsiniz.