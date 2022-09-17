“Bay Kemal” Bahçeli ile görüştü mü?..

Yazının başlığına bakıp hemen heyecan yapmayın!..

İç siyasette tansiyon uzun bir zamandır epey yüksek seyrediyor. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı liderleri arasında karşılıklı atışmalara, Millet İttifakı içindeki gerginliklerde eklendi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir“ tartışmasından sonra çok sık görüştükleri bilinen Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun arasına küslük girdiği bile iddialar arasında yer aldı.

Şimdi, meseleyi biraz daha farklı açıdan ele alacağım;

Ekmeleddin İhsanoğlu’nu ortak cumhurbaşkanı adayı gösteren Kemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli’nin siyasi ilişkilerinin daha sonra hangi safhalara evirildiği herkesin malumu… Devlet Bahçeli’nin en yüksek perdeden Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelttiği eleştiriler ve CHP liderinin ona verdiği cevaplar haber arşivlerinde epey yer tutuyor.

Peki, yeri geldiğinde birbirlerine en ağır eleştiriler yönelten bu isimler, hiç görüşmez mi?.. Küs müdürler?..

Manidar bazı hatırlatmalara yaparak devam edeceğim;

Tarih, 25 Mayıs 2010…

Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı’na seçilmesine ilişkin soruları yanıtlıyor.

CHP’nin kurultayının beklenilen şekilde “coşkulu” geçtiğini ifade eden Bahçeli, tek adaylı bir kurultay yapıldığını anımsatıyor.

Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak başarı dileklerini ilettiklerini anlatan Bahçeli, “Kendileri benim okul arkadaşımdır. Başarılı bir öğrenciydi, başarılı bir bürokrat oldu. Şimdi de başarılı bir siyasetçi olmasını bekliyoruz” diyor.

Bir gazetecinin, “Bugün gazetelere, ‘kaliteli sosyal demokrat’ şeklinde bir ifade yansıdı. Bu ifade size mi aitti?” sorusuna Bahçeli, “Evet, zaten düşünce itibariyle kalitelidir sosyal demokrasi” yanıtını veriyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli arasındaki “sınıf arkadaşlığı” muhabbeti şöyle devam ediyor;

-Kemal Kılıçdaroğlu ;

“Okuldayken hiç konuşmadık. Dünya görüşlerimiz farklıydı. Devlet Bey o dönemde de kendi arkadaşları içerisinde özel bir saygınlığı vardı. Onun hakkını da teslim edelim”.

-Devlet Bahçeli’nin, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na yönelik sert sözlerine verdiği yanıt;

“Sınıf arkadaşıma niye sahip çıkmayayım? Kemal Bey sınıf arkadaşımdır. Üç arkadaşlık çok önemlidir. Mahalle arkadaşlığı, okul arkadaşlığı ve asker arkadaşlığı. Bu arkadaşlıklar unutulmaz kolay kolay. Mahalle arkadaşlığı başka ülkelerde yoktur. Daha çok bize özgü bir durumdur. Biz Kemal Bey’le okul arkadaşlığından da öte sınıf arkadaşıyız” .

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Siyasetin görünen sahnesinin dışına çıkalım. İki lider, acaba, kimsenin bilmediği/bilemeyeceği şekilde bir araya gelmiyorlar mıdır?.. En azından telefonla bile görüşmüyorlar mıdır?..

Sadece, gazetecilik tecrübelerime dayanarak bir tahminde bulunayım;

Sınıf arkadaşı olan Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli ara sıra da olsa görüşüyorlardır. Sadece ülkenin derin sorunlarını değil cumhurbaşkanı adayları ve adaylığı üzerinde bile fikir alışverişinde bulunuyorlardır.

Dedim ya… Benimkisi sadece bir tahmin!..

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Hafta sonu, uzun uzadıya bir yazı ile sizleri sıkmayalım… Biraz da Millet İttifakı içindeki gerginliklere değinelim;

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in Millet İttifakı içinde fırtınalar yaratan çıkışından sonra Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu beraberce ilk kez Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkentli çiftçilere verdiği ve bundan sonra vereceği destekleri kapsayan ‘Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli Buluşması’nda görüntü verdi. Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantı öncesi ve sırasında birbirleri ile gayet neşeli bir şekilde muhabbetleri kameraların ve fotoğraf makinalarının gözünden kaçmadı. Medyaya yansıyanlardan sadece birini seçtim;

Yine, gazetecilik tecrübelerime dayanarak bir tahminde bulunayım. Millet İttifakı’nın kuruluşundan bugüne birbirleriyle ön koşulsuz, ön yargısız baş başa konuşmaktan hiç imtina etmeyen Akşener ve Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin ve ardından baş gösteren CHP eski Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş (İYİ Parti aleyhine açıklamaları) krizinden sonra tekrar bire bir görüşmüşlerdir. Ha!.. Bu kez bu görüşme yüz yüze değil de telefonla olmuştur. Ve kuvvetle tahminim odur ki; Kemal Kılıçdaroğlu telefonu kaldırıp Meral Akşener’i aramıştır. Hatta, o telefon görüşmesi Meral Akşener’in son İstanbul Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin hemen öncesinde de gerçekleşmiş olabilir…

Dedim ya!.. Sakın büyük heyecan yapmayın!.. Baştan

sona, bugün yazdıklarımın hepsi sadece ve sadece tahminlerden ibaret!…

Siyasetçiler arasında ebedi küslük ebedi dostluk olmaz…

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun…