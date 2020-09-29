Başkasının namusuna bekçi ama kendi parasına bekçi değil

Kadının biri…

Kocasının dışında bir başka adamdan hamile kalıyor…

Dinen günah çünkü zina…

Ama…

Kanunen suç değil…

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Çünkü…

Ortada iki tarafın da rızası var…

Ve bir koca için “Tazminat ödemeden boşanma sebebi…”.

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Şimdi aynanın diğer yüzüne bakalım…

Kuran kursunda çocuklarının ırzına geçildi.

İlgili Bakan, “Bir defadan bir şey olmaz” dedi…

Bakan öyle söyleyince çocukların aileleri ve bütün iktidar partili seçmenler sustu…

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13 yaşında bir kız çocuğu, 70 yaşında tarikat şeyhinin tacizine uğradı…

Necip Türk Müslümanlarının tarikattan olanları, pislik şeyhin müritleri hâlâ o pisliği savunuyor…

UTANMAZ KADIN HA…

İktidarın gayrı resmi sahibi olduğu bir medya grubunun popüler kanalında yayınlanan programlardan birinde geçiyor olay…

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Araları belli ki iyi olmayan…

Veya boşanmak üzere olan bir çift…

Program sunucusu hanımefendi, kadının çocuğu için DNA testi yaptırıyor…

Sonuç, canlı yayında açıklanıyor…

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Çocuk, kadının o anda stüdyoda olan kocasından değil…

Ve sonucu öğrenen kadın sevinç çığlığı atıyor…

“Biliyordum zaten” diyor kendisini ve gelen test sonucunu alkışlayarak…

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Normalde mahalleli ne bekliyor?..

Kadının utanmasını değil mi?..

Evet öyle…

Kadın utanmak yerine sevinç çığlığı atınca mahalleli ayağa kalkıyor:

“Vay o. vay… Demek ki çocuk kocandan değil ha…”.

UTANIYORUM…

Canlarım be…

Bu Türk Müslümanları…

Neden; Devlet soyulurken sessiz…

“Evet çalıyo ama çalışıyo” da diyerek hırsızlığı kutsuyor…

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Çocukların ırzına geçilirken sessiz…

Çünkü…

“Abdestinde namazında kişiler” diyor da…

Bir kadın kocasından değil de başkasından çocuk yapınca “vay o.” diye ortalığı ayağa kaldırıyor…

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Vallahi hiç kimse kusura bakmasın ama…

Ben bu tiplerle aynı milletten olduğum için utanıyorum…

“VAY ŞEREFSİZ ERMENİSTAN…”.

Bana göre pek çok Türk Müslümanının en büyük kusurlarından biri, sadece “ne oldu?” sorusuna cevap aramak…

“Ne oldu?” sorusunun cevabı zaten ortada olandır…

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Mesela…

Ermenistan’ın, Azerbaycan’a saldırdığı gerçeği “ne oldu?” sorusunun cevabıdır zaten…

Ama…

“Vay şerefsiz Ermenistan… Vay namussuzlar… Alçaklık bu…” diye bağırmak, çağırmak sorunu çözmez ki…

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İki komşudan biri (Azerbaycan) çok zengin (Halkı fakir), diğeri çok fakir…

Fakir komşu, zengin komşunun topraklarından bir bölümünü (Dağlık Karabağ, halkın %80’i Ermeni) işgal etmiş durumda…

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Çözüm ne?..

İki ülke arasında sağlıklı iletişim kurulmasını sağlamak…

İki ülkenin birbirleriyle yardımlaşma ve uzlaşmasını gerçekleştirmek…

Paylaşılması gereken kaynakların adil biçimde paylaşılmasına imkan verecek ortamı yaratmak…

Ve…

Bu aptalca saldırının, Türkiye’yi yönetenlerin işine gelip gelmediğini akıllıca sorgulamak…

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Bunlar yapılmazsa herkes herkesi suçlar…

Hakaretler havada uçuşur…

İki tarafın da yoksul gençleri birbirlerini öldürür…

Sonunda kazanan iki tarafın politikacıları ve silah komisyoncuları olur…

AKŞENER HEP ANLAŞILMAZDI…

Canlarım be…

HDP’ye yargı operasyonu bilinen ve görünen bir şey…

Burada da cevabını aramamız gereken soru: “Yargı operasyonunun sebebi ne ve neden şimdi?..” olmalı…

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Mesela…

Operasyonun Selahattin Demirtaş’ın:

“Bir sabah Başak’ı da alıp çat kapı Meral Hanım’a gidip ‘biz kahvaltıya geldik’ diyeceğim” romantizmine karşılık aldığı o; “kanlım da olsa….” diye başlayan cevaptan sonra olması rastlantı mı?..

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Erdoğan – Bahçeli ikilisinin kurduğu yeni oyunda Akşener’in de tuzu olmayacağına inanalım mı?..

İnanacaksak eğer?..

Aytun Çıray’ın iyi niyetle kurulmasına öncülük edip Akşener’i de partinin lider koltuğuna oturtan milletvekili olmasına rağmen bir anda partiden dışlanmasının sebebi ne?..

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Sebep, sebep, sebep…

Her konuda olduğu gibi Akşener’in anlaşılmazlığında da sonucu tartışıyoruz…

Akşener hep anlaşılmazdı…

Cevabını bulmamız gereken soru şu:

“Neden şimdi?..”.

AK SÜTTEN ÇIKMIŞ KAŞIK

Canlarım be…

Yıllardır, Karabağ Ermenistan’ın işgali altında…

Nahcivan’da durum hiç de parlak değil…

Azerbaycan ise…

Milyarlarca dolar petrol ve doğal gaz gelirine rağmen halen fakir, halen az gelişmiş…

Azerbaycan’da demokrasi yok…

Baskı çok…

Gelir dağılımındaki adaletsizlik vahşet boyutunda…

Muhalifler ya hapse atılıyor ya öldürülüyor ya kaçırtılıyor…

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Allah aşkınıza söyleyin…

Azerbaycan’ı yöneten siyasi kadroların bu olan bitende hiç mi kusuru yok?..

Bunlar AK sütten çıkmış kaşık mı yani?..